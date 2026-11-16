Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dự trữ quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng; bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng.

Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính gồm: Luật Dự trữ quốc gia ngày 11/12/2025; Nghị định số 345/2026/NĐ-CP ngày 4/9/2026 quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia; Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 9/10/2026 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bãi bỏ đối với thủ tục “mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng”. Ảnh: Khánh Huyền

Số Quyết định đã công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với thủ tục “Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng” gồm: Số TT3, điểm B, mục 1, phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-BTC ngày 11/5/2016 của Bộ Tài chính; số TT4 phần XVII lĩnh vực dự trữ Phụ lục kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài chính; số TT4 phần XV lĩnh vực dự trữ Phụ lục kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-BTC ngày 16/7/2025 của Bộ Tài chính.

Số Quyết định đã công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với thủ tục “Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng” gồm: Số TT4, điểm B, mục 1, phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-BTC ngày 11/5/2016 của Bộ Tài chính; số TT5 phần XVII lĩnh vực dự trữ Phụ lục kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài chính; số TT5 phần XV lĩnh vực dự trữ Phụ lục kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-BTC ngày 16/7/2025 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 3313/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026./.