Doanh nghiệp vẫn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với các khoản chi trả sau chấm dứt hợp đồng lao động

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Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Điều 8 và khoản 2 Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới mọi hình thức. Quy định về khấu trừ thuế cũng bao gồm trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Cụ thể, đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi chi trả. Trường hợp mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Đồng thời, thu nhập làm căn cứ khấu trừ thuế được xác định theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, không bao gồm các khoản tiền lương, tiền công thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, Điều 26 Nghị định quy định miễn thuế đối với tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ đáp ứng điều kiện theo pháp luật lao động; phần thu nhập vượt mức quy định thuộc diện chịu thuế.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Thuế TP. Hà Nội xác định: trường hợp người lao động là cá nhân cư trú đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng doanh nghiệp vẫn phát sinh khoản chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao hoặc các khoản chi khác sau thời điểm chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên.

Theo Thuế TP. Hà Nội, quy định này nhằm bảo đảm việc khấu trừ thuế được thực hiện thống nhất, không phụ thuộc vào thời điểm chi trả thu nhập trước hay sau khi chấm dứt quan hệ lao động. Doanh nghiệp cần xác định đúng các khoản thu nhập chịu thuế, loại trừ những khoản được miễn thuế theo quy định trước khi thực hiện khấu trừ và kê khai nghĩa vụ thuế./.