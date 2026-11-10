Thị trường

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

06:37 | 10/11/2026
Giá lúa gạo hôm nay (10/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các chợ lẻ tiếp tục duy trì ổn định, không ghi nhận biến động mới, giao dịch mua bán vẫn chậm.
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Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các chợ lẻ tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 8.250 - 10.800 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 10.700 - 10.800 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá lúa xu hướng tăng. Tại An Giang, giao dịch mua bán đầu tuần trầm lắng, giá nông dân chào bán tăng. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa có xu hướng tăng.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 535 - 539 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 515 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giữ mức 425 - 429 USD/tấn.

Thái Lan vẫn là quốc gia có giá chào bán gạo trắng 5% tấm cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt, đạt 475 - 479 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm của Pakistan cũng không có biến động, ổn định ở mức 412 - 416 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm có giá từ 378 - 382 USD/tấn.

Chỉ số giá gạo toàn cầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trong tháng 10 đạt bình quân 112,3 điểm, tăng 1,6% so với tháng 9 và tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng tăng thứ 7 liên tiếp, đồng thời đưa chỉ số lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Theo báo cáo cập nhật giá gạo FAO, cơ quan này cho biết, giá gạo thơm gần như không thay đổi so với tháng trước do diễn biến giá trái chiều giữa các nguồn cung khác nhau.
Huyền Minh (tổng hợp)
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