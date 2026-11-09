Ngày 9/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

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Cập nhật lúc 8h45 ngày 9/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.605.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.655.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 35.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.605.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.655.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.605.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.888.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 42.799.893 đồng/kg (mua vào) và 44.133.223 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 9/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,022 USD/ounce, tăng 2,05% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới được hỗ trợ bởi đà suy giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, khi đồng bạc xanh lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng khả năng cắt giảm chi tiêu công có thể giúp hạ nhiệt lạm phát. Điều này góp phần giảm sức ép đối với Fed trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm dư địa hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như bạc.

Xét về tương quan thị trường, đồng USD suy yếu giúp bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý. Hai yếu tố này thường tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc phục hồi.

Thời gian tới, giá bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các dữ liệu kinh tế mới được công bố. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến lạm phát và thị trường lao động sẽ là cơ sở quan trọng để giới đầu tư đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Fed. Từ đó, kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục tác động trực tiếp đến diễn biến của thị trường kim loại quý./.