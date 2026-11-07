Thị trường

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

07:47 | 07/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay đồng (7/11) loạt khởi sắc. Cụ thể, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng 0,14 - 0,38%; sàn SHFE tăng 0,05 - 0,22%; sàn SGX tăng 0,25 - 0,33%. Thị trường trong nước tiếp tục ổn định.
aa
Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 421 yÊN/kg, tăng 0,,38%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 423,60 Yên/kg, tăng 0,14%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,37 Baht (0,4%) xuống mức 93,07 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.330 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,22%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.845 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,05%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 242,30 Cent/kg, tăng 0,33%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 242,30 Cent/kg, tăng 0,25%.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc. Tại Trung Quốc, giá cao su trên sàn SHFE giữ sắc xanh ở cả 2 kỳ hạn; Tại Singapore, toàn bộ hợp đồng TSR20 được cung cấp đều tăng, với mức tăng từ 0,25 - 0,33%; tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 cũng đồng loạt tăng.

Giá cao su trong những phiên tới có khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Xu hướng tăng tại Singapore, Nhật Bản và Thượng Hải là tín hiệu hỗ trợ, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Giá cao su trong nước

Trái với biến động trên các sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen

Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng

Dành cho bạn

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong tháng 10

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá bạc biến động theo tâm lý và xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính

Giá bạc biến động theo tâm lý và xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

Infographics: Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 15 bộ, cơ quan trung ương giải ngân tốt

Infographics: Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 15 bộ, cơ quan trung ương giải ngân tốt

Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Đọc thêm

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng

Ngày 6/11/ 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01415 ngày 24/10/2026 cho anh T.V, với giá trị giải thưởng 199.984.690.250 đồng. Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) phối hợp với Tạp chí Công thương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” hướng tới phát huy sức sáng tạo của thanh niên, sinh viên trong tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

(TBTCO) - Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá các mặt hàng thuộc nhóm đậu tương đồng loạt suy yếu, bất chấp sự phục hồi của thị trường năng lượng thế giới. Trong đó, giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 2% xuống 1.372,2 USD/tấn; giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 1,2% về mức 436,6 USD/tấn.
Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế tăng do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 98,29 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 91,38 USD/thùng, tăng 0,95%
Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/11) đảo chiều giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.200.000 đồng/kg chiều mua vào và 1.227.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,12% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 6/11: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giữ mức cao nhất 136.500 đồng/kg

Ngày 6/11: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giữ mức cao nhất 136.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/11) tăng 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.500 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang so với phiên trước.
Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá gạo hôm nay (6/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 đồng loạt tăng 50 đồng/kg. Đáng chú ý, tại các chợ lẻ giá gạo OM 18 giảm sâu đến 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.
Siết kiểm soát nguồn gốc, ngăn gian lận thương mại trong nông nghiệp

Siết kiểm soát nguồn gốc, ngăn gian lận thương mại trong nông nghiệp

Từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nhiều vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được phát hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tăng cường kiểm tra, phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/11: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 7/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD