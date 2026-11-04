Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Đây là khẳng định của ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công thương tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2026, diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội.

Thương mại Việt Nam - EU tăng tốc, mở rộng dư địa hợp tác đầu tư

Chủ trì và phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định, EU là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, không chỉ bởi trình độ phát triển, quy mô thị trường, mà còn bởi sự bổ trợ lớn trong cơ cấu kinh tế, thương mại, cũng như nhiều tương đồng về định hướng phát triển.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: PV

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 6. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang đứng vị trí đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN và thứ 9 nhà cung ứng hàng hóa cho thị trường EU.

Theo tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2026, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan, đạt 65,48 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu 50,7 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 14,7 tỷ USD, tăng 14%.

Năm 2026 đánh dấu quan hệ Việt Nam - EU bước vào giai đoạn mới với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, cùng đòn bẩy sẵn có từ Hiệp định EVFTA đã củng cố nền tảng vững chắc, thúc đẩy các hoạt động giao thương, đầu tư đi vào thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác định hình cho chuỗi giá trị mới giữa hai Bên.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2026 do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU-ABC), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) phối hợp với Bộ Công thương tổ chức, với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

Thứ trưởng Bộ Công thương kỳ vọng, với tầm vóc quan hệ và đòn bẩy thuận lợi từ Hiệp định EVFTA, hai bên sẽ có những đột phá mới trong nâng cấp thương mại.

“Chúng tôi không chỉ kỳ vọng EU là một thị trường chủ lực của hàng hóa Việt, mà còn trở thành đối tác chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong nâng cấp thương mại; hợp tác liên kết xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện, tự chủ, nâng chuẩn phát triển, tính bền vững và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam mong muốn tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến sâu và giá trị gia tăng cao khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời cũng có nhu cầu lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, công nghệ tiên tiến, giải pháp xanh, tuần hoàn từ châu Âu” - ông Lương Hoàng Thái chia sẻ.

Đại diện Bộ Công thương cho biết, với thế mạnh về công nghệ, trình độ quản trị và tiềm lực tài chính của EU, Việt Nam khuyến khích nguồn lực từ các đối tác châu Âu vào triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đầu tư vốn vào các dự án cụ thể về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Đây là các lĩnh vực kinh tế mới, quan trọng, cũng phù hợp với mục tiêu chung và định hướng phát triển của cả hai bên.

EU coi Việt Nam là một đối tác chiến lược và đáng tin cậy

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhận định, EU xem Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực và bày tỏ tin tưởng vào các động lực mới thúc đẩy liên kết thương mại và đầu tư giữa hai Bên với vai trò trụ cột từ EVFTA.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi hiệu quả, đầy đủ Hiệp định trong việc hiện thực hóa các cơ hội thành các hợp tác, dự án cụ thể, thực chất vì sự thịnh vượng chung và thương mại cân bằng, bền vững.

Các diễn giả tại phiên thảo luận của diễn đàn. Ảnh: PV

Đại sứ Julien Guerrier khẳng định, EU ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện thực thi pháp luật, chuyển từ cơ chế kiểm soát trước sang quản lý dựa trên rủi ro, đồng thời bảo đảm việc áp dụng các quy định nhất quán hơn giữa các tỉnh, thành phố. Những cải cách này ý nghĩa rất lớn đối với niềm tin của nhà đầu tư.

EU mong muốn hợp tác với Việt Nam để: chuyển động lực chính trị thành những cơ hội kinh doanh cụ thể, chuyển thương mại thành sự thịnh vượng cân bằng và bền vững hơn và chuyển những khát vọng chung thành các dự án thực tế mang lại lợi ích cho người dân ở cả hai phía.

“Chúng ta có một nền tảng rất vững chắc: nền kinh tế Việt Nam năng động, chương trình cải cách đầy tham vọng, một hiệp định thương mại tự do toàn diện, niềm tin chính trị ngày càng tăng và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng tham gia hợp tác. Vì vậy, nếu chúng ta tiếp tục cải thiện việc thực thi hiệp định, bảo đảm tiếp cận thị trường công bằng và duy trì môi trường đầu tư có tính dự đoán được, minh bạch, tôi thực sự tin tưởng rằng chương tiếp theo của hợp tác kinh tế EU - Việt Nam sẽ còn tham vọng và nhiều triển vọng hơn cả giai đoạn vừa qua” - Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp châu Âu, ông Torben Minko - Phó Chủ tịch EuroCham đánh giá cao lợi thế, sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam như một nền kinh tế dẫn đầu trong khu vực và trung tâm sản xuất, đầu tư bền vững, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh BCI quý III/2026 của EuroCham, 90% số doanh nghiệp tham gia khảo sát sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến cho hoạt động kinh doanh, đầu tư; 23% có tầm nhìn trên 20 năm.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch EU-ABC, ông Noel Clehane khẳng định, EU-ABC sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Ông cho biết, đóng góp từ châu Âu mang lại không chỉ nằm ở nguồn vốn, mà còn từ chuyển giao công nghệ tiên tiến, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị trong nước, thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường châu Âu và ASEAN.