Thuế - Hải quan

Cục Thuế chỉ đạo xử lý thủ tục chấm dứt mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 1 ngày làm việc

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
16:59 | 04/11/2026
Cục Thuế chỉ đạo, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xử lý trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Đặc biệt nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.
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Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 8283/CT-NVT gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Cục Thuế chỉ đạo xử lý thủ tục chấm dứt mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 1 ngày làm việc
Công chức hỗ trợ người nộp thuế rà soát tình trạng mã số thuế trên eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Theo Cục Thuế, căn cứ điểm c khoản 5 Điều 16 đối với người nộp thuế là tổ chức và điểm c khoản 3 Điều 30 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế, trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xử lý trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc về trạng thái 06, lý do 03 “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Theo đó, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKT.

Về xử lý số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, căn cứ Điều 14, Điều 15, Điều 28 và Điều 29 Thông tư số 90/2026/TT-BTC, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Việc không hoàn trả tiền nộp thừa và xử lý hoàn tiền nộp thừa được thực hiện theo Điều 43 và mục 2 Chương V Thông tư số 89/2026/TT-BTC.

Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế lập văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Phòng, Thuế Cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Cục Thuế cũng yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm./.

Văn Tuấn
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