Thuế - Hải quan

Thu ngân sách qua Hải quan khu vực XIV vượt 24% dự toán sau 10 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
09:28 | 04/11/2026
(TBTCO) - Đến ngày 14/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt hơn 5,34 tỷ USD, tăng 28,71% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu ngân sách nhà nước đạt 817,419 tỷ đồng, đạt 124,99% dự toán Chính phủ giao.
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Theo Chi cục Hải quan khu vực XIV, trong kỳ (từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026), kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 517,10 triệu USD. Lũy kế đến ngày 14/10/2026 đạt 5.349,36 triệu USD, tăng 1.193,25 triệu USD, tương ứng tăng 28,71% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận 902 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, tăng 11,36% (+92 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu lũy kế đạt 84.448 tờ khai, tăng 27,25%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm cà phê nhân, cà phê hòa tan, hạt tiêu, sắn lát, tinh bột sắn, dăm gỗ, khoáng sản, đá granit, đá bazan, sản phẩm may mặc, linh kiện điện tử, sắt thép và hóa chất. Hàng nhập khẩu tập trung vào máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án trang trại chăn nuôi heo, gỗ nguyên liệu, cao su, nguyên liệu sản xuất cà phê, phân bón và nguyên liệu dược.

Trong bối cảnh xuất nhập khẩu tăng, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục rà soát việc phân loại hàng hóa, quản lý thuế, đôn đốc thu hồi nợ và kiểm soát các khoản thu nhằm hạn chế thất thu ngân sách.

Một trong những nhiệm vụ được đơn vị tập trung là thu thập thông tin về các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, ổn định nhưng chưa thực hiện thủ tục hải quan và nộp thuế tại địa phương. Trên cơ sở đó, Chi cục hỗ trợ doanh nghiệp đưa hoạt động làm thủ tục hải quan, nộp thuế về địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Ở khâu kiểm soát thuế, đơn vị tăng cường kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng, doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao; thường xuyên rà soát mã số, tên hàng và mức thuế suất để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách. Việc miễn thuế, hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa cũng được kiểm soát theo đúng quy định.

Đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và hàng hóa thuộc các dự án ưu đãi đầu tư, Chi cục chú trọng kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán, tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế.

Cùng với các biện pháp quản lý thuế tại khâu thông quan, Chi cục tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa đã thông quan, kết hợp kiểm tra, giám sát hải quan và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tính đến ngày 14/10/2026, số thu ngân sách của Chi cục đạt 817,419 tỷ đồng, đạt 124,99% dự toán Chính phủ giao, tương đương 88,85% chỉ tiêu Cục Hải quan giao.

Trong tháng 11, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời tăng cường quản lý các địa điểm kiểm tra hàng hóa, kho bãi khu vực biên giới và giải quyết thủ tục cho các chuyến bay charter tại Cảng hàng không Phù Cát, Tuy Hòa.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ thuế quá hạn, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và báo cáo quyết toán, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026./.

Lạc Nguyên
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Chi cục Hải quan khu vực XIV thu ngân sách tang kim ngạch xuất nhập khẩu công tác quản lý thuế

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