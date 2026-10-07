Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
15:41 | 07/10/2026
Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan khu vực II tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026, tạo thêm dư địa cho nguồn thu ngân sách. Trên nền quy mô thương mại mở rộng, đơn vị đang chủ động nhận diện, tạo lập và nuôi dưỡng các nguồn thu mới.
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Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, trong quý III/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 61,74 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt 30,87 tỷ USD, tăng hơn 16%, trong khi xuất khẩu đạt 30,86 tỷ USD, tăng gần 13%.

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 175,19 tỷ USD, tăng 9,94%, tương ứng tăng 15,84 tỷ USD so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu đạt 87,94 tỷ USD, tăng 12,52%, tương ứng tăng 9,78 tỷ USD; xuất khẩu đạt 87,26 tỷ USD, tăng 7,45%, tương ứng tăng 6,051 tỷ USD.

Quy mô hoạt động thương mại tiếp tục được mở rộng trong nhiều nhóm doanh nghiệp. Cùng với tốc độ tăng kim ngạch, cơ cấu hàng hóa và loại hình xuất nhập khẩu cũng là những yếu tố trực tiếp chi phối khả năng phát sinh nguồn thu ngân sách.

Trong 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt 44,36 tỷ USD, tăng 8,53% so với cùng kỳ. Riêng kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 43,05 tỷ USD, tăng 8,25%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,31 tỷ USD, tăng 18,47%.

Cơ cấu kim ngạch có thuế gắn với đặc điểm từng nhóm hàng và chính sách thuế áp dụng. Nhiều mặt hàng nhập khẩu thuộc diện hưởng ưu đãi thuế, trong khi hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất, gia công tiếp tục tăng tại khu vực Bình Dương trước đây. Đây là những yếu tố được đơn vị theo dõi trong quá trình đánh giá khả năng phát sinh và biến động nguồn thu.

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu
Công chức Hải quan khu vực II kiểm tra hàng hóa tại địa bàn. Ảnh: Lạc Nguyên

Đến ngày 30/9, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục đạt 130.453 tỷ đồng, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2025. Mức thu này đạt 69,25% dự toán pháp lệnh được giao (168.000 tỷ đồng) và đạt 61,56% chỉ tiêu phấn đấu (189.000 tỷ đồng).

Trên phạm vi toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đến hết tháng 9 đạt 138.169 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán (200.000 tỷ đồng).

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ngày 17/8, Chi cục Hải quan khu vực II ban hành Chỉ thị 02/CT-HQKV2 về thực hiện “100 ngày đêm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 200.000 tỷ đồng”. Trọng tâm không chỉ là theo dõi số thu phát sinh, mà còn rà soát từng khu vực, nhóm hàng và doanh nghiệp để chủ động nguồn thu trong những tháng cuối năm.

Chủ động tạo nguồn và nuôi dưỡng nguồn thu

Cách tiếp cận nguồn thu của Hải quan khu vực II đang được mở rộng theo hướng bám sát hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Thay vì chờ nguồn thu phát sinh tại khâu làm thủ tục xuất nhập khẩu, đơn vị đặt vấn đề nhận diện doanh nghiệp và dự án có khả năng tạo nguồn thu từ sớm.

Một trong những hướng triển khai là phối hợp với cơ quan tài chính để tiếp cận doanh nghiệp ngay từ giai đoạn được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Từ thông tin về dự án, quy mô sản xuất, ngành nghề và nhu cầu xuất nhập khẩu, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi khả năng hình thành nguồn thu trong các giai đoạn tiếp theo.

Song song với tạo nguồn, việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tiếp tục được Chi cục Hải quan khu vực II gắn với nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại. Trong quý III, đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham dự của các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp và hơn 300 doanh nghiệp xuất nhập khẩu; giải đáp nhiều câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp.

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu
Chi cục Hải quan khu vực II phối hợp thực hiện các hoạt động đối thoại hải quan - doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong quý, Chi cục cũng ban hành 25 văn bản trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan lãnh sự và cơ quan đối ngoại; tổ chức 265 cuộc gặp trực tiếp với doanh nghiệp. Lũy kế đến ngày 30/9, số cuộc gặp doanh nghiệp đạt 885 cuộc, cùng 60 cuộc đối thoại với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Hoạt động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài tiếp tục được duy trì. Cụ thể trong quý III, Chi cục làm việc với Tổng Lãnh sự quán Anh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cát Lái); làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và JETRO; trao đổi với tùy viên an ninh New Zealand về công tác đấu tranh với hoạt động buôn lậu thuốc lá và ma túy.

Việc duy trì đối thoại và phối hợp giúp đơn vị kịp thời nắm bắt những thay đổi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Qua đó, các vướng mắc thuộc thẩm quyền được xử lý sớm, hạn chế gián đoạn dòng hàng và tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định, mở rộng hoạt động.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, trong quý IV, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung theo dõi nguồn thu theo từng đơn vị, địa bàn, nhóm hàng, loại hình và nguồn phát sinh; rà soát những khoản thu tiềm năng, xác định khả năng biến động nguồn thu và phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu.

Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn tiếp tục được chú trọng theo dõi để cập nhật quy mô hoạt động và khả năng phát sinh nguồn thu. Cùng với đó, việc tạo lập, nuôi dưỡng nguồn thu được đặt trong mối quan hệ với thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và mở rộng hoạt động thương mại./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực II kim ngạch xuất nhập khẩu thu ngân sách nhà nước hoạt động hải quan

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