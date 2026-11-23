Bảo vệ tài khoản, bảo đảm an toàn giao dịch

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính, trao đổi thông tin và tiếp nhận thông báo từ cơ quan thuế mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế như trước đây.

Thông qua các phương thức giao dịch điện tử, người nộp thuế có thể chủ động theo dõi tình trạng hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời kịp thời nắm bắt những yêu cầu liên quan đến quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo đó, người nộp thuế cần chủ động đăng ký và sử dụng các phương thức giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định và lộ trình áp dụng. Các phương thức giao dịch hiện nay bao gồm hệ thống thông tin quản lý thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các phương thức điện tử khác được pháp luật cho phép.

Chuyên gia thuế Lương Xuân Thu, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa cho rằng, việc sử dụng các nền tảng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính mà còn tăng tính chủ động trong quản lý, theo dõi các giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mang lại, giao dịch điện tử cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về ý thức bảo mật thông tin và trách nhiệm quản lý tài khoản của mỗi người nộp thuế.

Theo chuyên gia, để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh, người nộp thuế cần bảo vệ chặt chẽ tài khoản, mật khẩu, chữ ký số và các phương thức xác thực điện tử; không giao tài khoản cho những người không có trách nhiệm sử dụng.

Đồng thời, cần chủ động quản lý, kiểm soát việc sử dụng tài khoản và các phương thức xác thực của mình, tránh để lộ lọt thông tin hoặc phát sinh những giao dịch không được kiểm soát.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, việc quản lý tài khoản giao dịch thuế điện tử cần được phân công rõ trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận có liên quan. Việc kiểm soát quyền sử dụng tài khoản, chữ ký số và các phương thức xác thực không chỉ góp phần bảo đảm an toàn thông tin mà còn hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục thuế.

Thường xuyên kiểm tra thông báo, tránh bỏ sót nghĩa vụ thuế

Ông Lương Xuân Thu cho rằng, một trong những yêu cầu quan trọng đối với người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử là duy trì thói quen thường xuyên kiểm tra thông tin từ cơ quan thuế. Trong quá trình quản lý, cơ quan thuế thực hiện trao đổi thông tin, gửi thông báo, yêu cầu, quyết định và các nội dung liên quan đến người nộp thuế thông qua những phương thức giao dịch theo quy định.

Vì vậy, nếu không thường xuyên theo dõi các kênh thông tin, người nộp thuế có thể bỏ lỡ những thông báo quan trọng, dẫn đến chậm nắm bắt yêu cầu hoặc chưa kịp thời thực hiện các nghĩa vụ phát sinh.

Người nộp thuế cần hình thành thói quen kiểm tra định kỳ tài khoản giao dịch thuế điện tử, thư điện tử (email), số điện thoại và các ứng dụng thuế điện tử. Việc theo dõi đồng bộ các kênh thông tin sẽ giúp người nộp thuế kịp thời tiếp nhận thông báo, yêu cầu, quyết định của cơ quan thuế, từ đó chủ động xử lý công việc theo đúng quy định.

Đáng lưu ý, người nộp thuế không nên chỉ đăng nhập và kiểm tra tài khoản thuế điện tử vào thời điểm đến kỳ khai thuế hoặc nộp thuế. Việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động để không bỏ lỡ thông tin quan trọng, đồng thời tránh tình trạng chậm xử lý những nội dung cơ quan thuế đã thông báo.

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, người nộp thuế cũng cần chủ động rà soát 5 nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ nhất, hồ sơ khai thuế còn thiếu. Người nộp thuế cần kiểm tra tình trạng các hồ sơ đã gửi, kịp thời phát hiện những hồ sơ còn thiếu hoặc nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để tránh ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ hai, các nghĩa vụ thuế sắp đến hạn. Việc theo dõi thời hạn thực hiện nghĩa vụ giúp người nộp thuế chủ động sắp xếp nguồn lực, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đúng thời gian quy định.

Thứ ba, các khoản nợ thuế. Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nợ thuế, nắm rõ những khoản còn phải thực hiện để có kế hoạch xử lý kịp thời.

Thứ tư, tiền chậm nộp. Đối với những trường hợp phát sinh tiền chậm nộp, cần chủ động theo dõi, kiểm tra các khoản liên quan và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Thứ năm, thông báo của cơ quan thuế. Đây là nội dung không thể xem nhẹ, bởi các thông báo, yêu cầu, quyết định và những nội dung khác có thể liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người nộp thuế.

Việc chủ động kiểm tra, rà soát 5 nội dung trên giúp người nộp thuế nắm rõ tình trạng thực hiện nghĩa vụ của mình, kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại để phối hợp xử lý với cơ quan thuế. Qua đó, hạn chế tình trạng hồ sơ chưa hoàn thiện, nghĩa vụ đến hạn chưa được thực hiện hoặc các khoản nợ thuế kéo dài mà người nộp thuế không quan tâm, rà soát.

Các nội dung khuyến nghị nêu trên được đặt trong khuôn khổ quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ./.