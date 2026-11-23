Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.250 - 26.290 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.3384,6 - 26.951,4 VND/USD.

Sáng 23/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 đồng, tăng 9 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.580 - 25.990 VND/USD, cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.615 - 25.995 VND/USD, đồng loạt tăng 35 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 23/11 tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng giá chiếm ưu thế khi USD, EUR, GBP và JPY đồng loạt đi lên; trong đó GBP và EUR có mức tăng nhỉnh hơn; riêng CNY diễn biến phân hóa.

Đối với tỷ giá GBP, đà tăng tiếp tục được ghi nhận tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 32.940,11 - 34.339,43 VND/GBP, tăng lần lượt 15,29 đồng và 15,92 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 33.214 - 34.455 VND/GBP, tăng mạnh 63 đồng ở chiều mua vào và 46 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - điều chỉnh nhẹ 0,05% xuống 103,75 điểm.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong tuần qua khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 tích cực, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn dự báo cùng những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của một số quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng cơ quan này sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 tới.

Giới đầu tư chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 do S&P Global công bố; ước tính lần hai về tăng trưởng GDP quý III; chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10.

Dữ liệu PMI công bố ngày thứ hai, ngày 23/11 sẽ cung cấp những tín hiệu đầu tiên về hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 11.

Đặc biệt, các chỉ số thành phần về việc làm và giá cả sẽ được theo dõi sát sao, bởi đây là hai yếu tố gắn trực tiếp với mục tiêu kép của Fed là duy trì việc làm tối đa và ổn định giá cả.

Thị trường tài chính Mỹ sẽ bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào thứ năm, ngày 26/11, khi thị trường chứng khoán Phố Wall và thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng bảng Anh có thể nhận được lực hỗ trợ nếu dữ liệu PMI tháng 11 cho thấy hoạt động kinh doanh tại Anh tiếp tục mở rộng. Dù CPI tháng 10 của Anh thấp hơn dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), thị trường vẫn kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất trong năm 2027 với mức độ mạnh hơn so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Fed.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đồng USD. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể nối lại chiến tranh với Iran vào đầu năm tới, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, trong khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với hoạt động hàng hải Iran vẫn được duy trì.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới phục hồi lên 3.600 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần, chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp. Đà phục hồi chủ yếu đến từ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, khi những lo ngại liên quan đến làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) gây áp lực lên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể hạn chế đà đi lên của giá vàng, do môi trường lãi suất cao làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời so với kim loại quý không mang lại lợi suất./.