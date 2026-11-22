Giá heo hơi hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay bắt đầu xuất hiện sự phân hóa sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại 5 địa phương, đưa mặt bằng thu mua toàn vùng xuống còn 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hải Phòng và Lai Châu cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg, ngang với Phú Thọ. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, về mức 54.000 đồng/kg, ngang với Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục duy trì mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng tại một số địa phương. Theo khảo sát, Gia Lai và Đà Nẵng cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 54.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng duy trì mức 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Huế thấp nhất với 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận thêm ba địa phương tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 52.000 - 57.000 đồng/kg,. Đáng chú ý, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh tiếp tục giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp duy trì mức 55.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, giá heo hơi tăng lên 54.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ cũng cùng tăng đạt 52.000 đồng/kg, ngang với Cà Mau.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến quanh mốc 72.000 - 74.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay đã xuất hiện những diễn biến trái chiều. Trong khi miền Bắc bất ngờ đảo chiều giảm nhẹ trên diện rộng, thì miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn duy trì xu hướng đi lên. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg./.