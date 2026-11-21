Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Luật mới bổ sung hai điểm vào khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động về nghỉ lễ, tết. Cụ thể, người lao động được nghỉ Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 dương lịch và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 dương lịch.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật.

Với việc bổ sung hai ngày này vào danh mục nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong Bộ luật Lao động, số ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương hàng năm là 13 ngày.

Hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, tết của năm sau.

Luật mới cũng bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động.

Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có nghĩa vụ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại lao động về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Bên thuê lại lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết việc bổ sung các quy định trên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại, đặc biệt là về tiền lương.

Quá trình sửa đổi Nghị định số 145 quy định chi tiếp Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế ký quỹ phù hợp thực tiễn, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu điện tử, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế kiểm tra hoạt động cho thuê lại lao động và cơ chế hậu kiểm hoạt động kinh doanh để bảo đảm quyền lợi người lao động, trách nhiệm của các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động.

Về thanh tra, kiểm tra, luật mới quy định cơ quan thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra thực hiện thanh tra về lao động.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động theo quy định của pháp luật.

Với Luật Việc làm, luật mới quy định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm cho cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về việc làm tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh và phải thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm cho cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về việc làm tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tự định giá và thực hiện niêm yết giá dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật về giá.