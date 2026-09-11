Ngân hàng - Bảo hiểm

Mạnh tay xử lý vi phạm trong thực thi bảo hiểm xã hội

Hà My

Hà My

11:41 | 11/09/2026
(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã truy thu, thu hồi hàng trăm tỷ đồng qua công tác kiểm tra chuyên ngành; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan xử lý chậm đóng, trốn đóng, tạo thêm cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi người lao động.
aa

Kiểm tra, truy thu hàng trăm tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8/2026, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 6.694 đơn vị, gồm 5.920 đơn vị sử dụng lao động, 421 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), 188 đơn vị thuộc hệ thống BHXH và 165 tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, chi trả chế độ.

Qua kiểm tra công tác thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT, cơ quan BHXH đã yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỷ đồng đối với 11.417 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; hơn 128,2 tỷ đồng đối với 40.146 lao động đóng thiếu mức đóng; thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng. Cơ quan BHXH cũng đã ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền là hơn 3,1 tỷ đồng.

Mạnh tay xử lý vi phạm trong thực thi bảo hiểm xã hội
Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồ họa: Phương Anh

Trong lĩnh vực giải quyết chế độ, qua kiểm tra, cơ quan BHXH yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH hơn 9,1 tỷ đồng của 8.923 lượt lao động hưởng chế độ sai quy định; thu hồi về quỹ BHTN 600 triệu đồng của 106 lượt lao động và thu hồi về quỹ BHYT hơn 161,8 tỷ đồng do chưa đủ điều kiện thanh toán BHYT.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm mà quan trọng hơn là góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, người thụ hưởng chính sách; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, nhất là trách nhiệm của người sử dụng lao động và các chế tài đối với hành vi vi phạm. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ việc đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.

Tại cuộc họp đầu tháng 9/2026, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong 4 tháng cuối năm sẽ tăng cường công tác kiểm tra, nhất là đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng; thực hiện nghiêm các quy định. Cán bộ kiểm tra không chỉ biết mà phải hiểu và vận dụng đúng pháp luật vào từng vụ việc, xác định chính xác hành vi, đối tượng, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục...

Công tác kiểm tra chuyên ngành sẽ được tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, trên cơ sở đẩy mạnh phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ, xác định rủi ro để lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra. Các hành vi vi phạm được phát hiện sẽ được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả kiểm tra.

BHXH Việt Nam đồng thời tăng cường phối hợp với Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát, Liên đoàn Lao động và các cơ quan liên quan trong đôn đốc, kiểm tra, xử lý các đơn vị chậm đóng, trốn đóng kéo dài.

Thêm công cụ pháp lý xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài công tác kiểm tra chuyên ngành, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khởi kiện vụ án dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, đã tạo thêm hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi người lao động trước những hành vi vi phạm nghĩa vụ BHXH.

Theo cơ chế này, cơ quan BHXH chủ động rà soát, phân loại các đơn vị vi phạm, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan và phối hợp với VKSND trong quá trình đôn đốc, xác minh, làm việc với doanh nghiệp. Đối với trường hợp đủ điều kiện nhưng không khắc phục vi phạm, VKSND xem xét thực hiện quyền khởi kiện theo thẩm quyền. Cơ chế VKSND khởi kiện vụ án dân sự được thí điểm trong 3 năm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Tại Quảng Ninh, cơ chế phối hợp giữa BHXH và VKSND bước đầu tạo chuyển biến trong xử lý các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH. BHXH thành phố đã cung cấp hồ sơ của 275 đơn vị cho VKSND để rà soát, đôn đốc, trong đó 145 đơn vị có thời gian nợ từ 6 tháng trở lên. Đến nay, 135/275 đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ, với số tiền khoảng 15 tỷ đồng trong tổng số nợ hơn 82 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng nhóm nợ từ 6 tháng trở lên đã có 60 doanh nghiệp nộp tiền, giúp thu hồi khoảng 12,6 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2026, VKSND TP. Hà Nội và VKSND các khu vực thuộc thành phố đã thực hiện đôn đốc đối với 2.166 đơn vị, qua đó thu hồi 126,7 tỷ đồng trên tổng số 239,1 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, đạt tỷ lệ 46,39%.

Đánh giá về mô hình phối hợp giữa BHXH và VKSND, PGS,TS. Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng, kết quả bước đầu cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý trong xử lý nợ BHXH. Sự phối hợp tạo thêm sức ép tuân thủ, đồng thời mở ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động bằng công cụ pháp lý khi cần thiết.

Vụ Công ty MD tại xã Ứng Thiên, Hà Nội là một trường hợp điển hình. Công ty kê khai đóng BHXH cho 5 lao động nhưng chậm, trốn đóng kéo dài. Sau khi BHXH cơ sở Ứng Hòa chuyển thông tin vi phạm và VKSND khu vực 12 làm việc, Công ty đã khắc phục một phần. Đến tháng 8/2026, số tiền còn phải thanh toán là 158 triệu đồng.

Theo Luật BHXH năm 2024, cơ quan BHXH không có thẩm quyền khởi kiện. Vì vậy, BHXH cơ sở Ứng Hòa, với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đã đề nghị VKSND khu vực 12 thực hiện quyền khởi kiện dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15. VKSND khu vực 12 với vai trò nguyên đơn đã khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc Công ty MD phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền nợ và lãi là 158 triệu đồng, để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương. Tòa án nhân dân khu vực 12 - Hà Nội đã thụ lý vụ án và đưa ra xét xử ngày 7/9/2026.

Theo BHXH Việt Nam, vụ việc cho thấy vai trò chủ động của cơ quan BHXH trong phát hiện vi phạm, đôn đốc khắc phục, cung cấp thông tin và phối hợp với VKSND để xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng bằng cơ chế pháp lý phù hợp. Việc triển khai cơ chế khởi kiện công ích không nhằm gây khó khăn cho doanh nghiệp mà hướng tới tăng cường kỷ cương, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động.

Trốn đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ. Trong đó, hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa có thể lên đến 150 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH. Người sử dụng lao động vi phạm vẫn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng theo quy định.

BHXH Việt Nam lưu ý người sử dụng lao động chủ động rà soát người thuộc diện tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và thời hạn đóng BHXH; thực hiện đăng ký, đóng đúng, đóng đủ, kịp thời để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tránh phát sinh các chế tài xử lý.
Hà My
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội xử lý chậm đóng trốn đóng bảo vệ quyền lợi người lao động

Bài liên quan

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Hơn 22 triệu người trên cả nước tham gia bảo hiểm xã hội

Hơn 22 triệu người trên cả nước tham gia bảo hiểm xã hội

Dành cho bạn

Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Doanh nghiệp muốn khỏe thì phải nâng cao năng lực nội sinh

Doanh nghiệp muốn khỏe thì phải nâng cao năng lực nội sinh

Phân làn tín dụng bất động sản, “van” cho vay được mở chọn lọc

Phân làn tín dụng bất động sản, “van” cho vay được mở chọn lọc

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

Cục Thuế Việt Nam thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế tại SGATAR 55

Cục Thuế Việt Nam thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế tại SGATAR 55

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

(TBTCO) - Sáng 11/9, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng lên 25.596 đồng, USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên, còn chỉ số DXY vượt 99 điểm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%, lần tăng thứ hai năm nay, để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, trong bối cảnh giá dầu tiến sát 110 USD/thùng.
Đưa 100% học sinh sinh viên vào “lưới” an sinh y tế

Đưa 100% học sinh sinh viên vào “lưới” an sinh y tế

(TBTCO) - Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 99,39%, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu 100% vào năm 2030. Để “phủ kín” lưới an sinh y tế, cần tiếp tục tháo gỡ những khoảng trống còn lại, nhất là với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nhóm sinh viên chưa duy trì tham gia liên tục.
Một định danh, thuận lợi hơn trong quản lý và tiếp cận an sinh

Một định danh, thuận lợi hơn trong quản lý và tiếp cận an sinh

(TBTCO) - Việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các giao dịch về bảo hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu an sinh.
Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 95 USD/ounce, xuống còn 4.320 USD/ounce. Trong nước, giá vàng giữ ổn định ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.
Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 346/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; phân cấp cho địa phương quyết định chính sách hỗ trợ. Quy định mới đồng thời bổ sung yêu cầu về nguồn dữ liệu đối với bảo hiểm theo chỉ số thời tiết, viễn thám, qua đó, tăng tính minh bạch trong triển khai và giải quyết bồi thường.
Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện

Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện

(TBTCO) - Nhằm đón đầu làn sóng mua sắm giai đoạn cuối năm, Ford Việt Nam vừa bắt tay cùng hệ thống đại lý tung ra chương trình kích cầu quy mô lớn trong suốt tháng 9/2026. Theo đó, khách hàng có cơ hội hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện...
ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

(TBTCO) - Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam vừa thăm, làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, Công ty Bảo hiểm Thái Bình Dương CPIC và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm sửa chữa ô tô điện Lý Tưởng tại Bắc Kinh. Chuyến công tác tập trung trao đổi kinh nghiệm về quản lý bảo hiểm xe cơ giới, giám định, bồi thường, phòng chống trục lợi và ứng dụng dữ liệu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Roland Lescure

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Roland Lescure

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

Tỷ giá trung tâm neo đỉnh, cán cân thanh toán quốc tế BOP hé lộ “bộ đệm” giữa áp lực nhập siêu

Tỷ giá trung tâm neo đỉnh, cán cân thanh toán quốc tế BOP hé lộ “bộ đệm” giữa áp lực nhập siêu

Mạnh tay xử lý vi phạm trong thực thi bảo hiểm xã hội

Mạnh tay xử lý vi phạm trong thực thi bảo hiểm xã hội

Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

“Đánh thức” những trụ sở dôi dư bằng một đời sống mới

“Đánh thức” những trụ sở dôi dư bằng một đời sống mới

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼22K 14,442 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼22K 14,443 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▼22K 1,439 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▼22K 144 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼22K 1,429 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼2178K 141,485 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼1650K 107,336 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▼1496K 97,332 ▼1496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▲69641K 87,328 ▲78461K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▼1283K 83,469 ▼1283K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼918K 59,745 ▼918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cập nhật: 11/09/2026 13:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18024 18299 18873
CAD 18194 18470 19087
CHF 31216 31594 32238
CNY 0 3820 3916
EUR 29446 29667 30744
GBP 34190 34581 35517
HKD 0 3175 3377
JPY 161 164 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14789 15377
SGD 19901 20183 20751
THB 697 760 814
USD (1,2) 25658 0 0
USD (5,10,20) 25696 0 0
USD (50,100) 25724 25738 26105
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,740 25,740 26,120
USD(1-2-5) 24,711 - -
USD(10-20) 24,711 - -
EUR 29,523 29,547 30,950
JPY 163.34 163.63 173.55
GBP 34,408 34,501 35,698
AUD 18,227 18,293 18,998
CAD 18,387 18,446 19,128
CHF 31,507 31,605 32,541
SGD 20,036 20,098 20,886
CNY - 3,792 3,937
HKD 3,239 3,249 3,386
KRW 17.76 18.52 20.15
THB 746.18 755.4 809.11
NZD 14,746 14,883 15,325
SEK - 2,632 2,725
DKK - 3,960 4,100
NOK - 2,746 2,844
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,946 - 6,714.93
TWD 740.18 - 896.8
SAR - 6,786.63 7,149.08
KWD - 82,280 87,556
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,710 25,740 26,120
EUR 29,562 29,681 30,871
GBP 34,424 34,562 35,592
HKD 3,239 3,252 3,368
CHF 31,366 31,492 32,418
JPY 163.83 164.49 172.45
AUD 18,236 18,309 18,903
SGD 20,105 20,186 20,781
THB 763 766 803
CAD 18,402 18,476 19,068
NZD 14,837 15,377
KRW 18.41 20.37
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25720 26120
AUD 18222 18322 19247
CAD 18382 18482 19496
CHF 31474 31504 33086
CNY 3804.7 3829.7 3965.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29651 29681 31406
GBP 34526 34576 36333
HKD 0 3330 0
JPY 164.22 164.72 175.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14862 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20068 20198 20920
THB 0 727.1 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,695 25,745 26,130
USD20 25,665 25,745 26,130
USD1 25,645 25,745 26,130
AUD 18,255 18,355 19,475
EUR 29,450 29,550 31,229
CAD 18,330 18,430 19,746
SGD 20,144 20,294 20,862
JPY 164.99 166.49 172.16
GBP 34,416 34,566 35,654
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 763 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/09/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng