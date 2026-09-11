Ngân hàng - Bảo hiểm

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
08:33 | 11/09/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và chủ động kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi tham gia liên tục.
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Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc tham gia hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hiện tại được thực hiện thuận tiện qua nhiều kênh. Người tham gia có thể lựa chọn một trong các hình thức phù hợp với điều kiện của mình.

Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam: lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”. Quyết định số 3510/2022/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam xác định quy trình này áp dụng cả trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT và một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Người tham gia kê khai thông tin theo yêu cầu, hệ thống kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định số tiền phải đóng; sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký. Hiện dịch vụ này được BHXH Việt Nam cung cấp ở mức trực tuyến toàn trình.

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục
Kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế trên ứng dụng BHXH số VssID. Ảnh: LV

Qua ứng dụng của ngân hàng: Người tham gia có thể thực hiện đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên ứng dụng của 4 ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trên ứng dụng ngân hàng, người tham gia lựa chọn dịch vụ thanh toán BHXH/BHYT, thực hiện theo hướng dẫn; kiểm tra kỹ thông tin người tham gia, thời gian gia hạn và số tiền phải đóng trước khi xác nhận giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch để tra cứu, đối chiếu khi cần.

Qua cơ quan BHXH hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT: người tham gia có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng BHYT. Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai/chứng từ thu tiền, kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Theo thủ tục hành chính BHXH Việt Nam đang công bố, đơn vị thực hiện thu có trách nhiệm cấp biên lai cho người tham gia và nộp số tiền đã thu cho cơ quan BHXH hằng ngày qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích theo quy định.

BHXH Việt Nam lưu ý, ứng dụng ngân hàng là một kênh thực hiện giao dịch đóng/gia hạn BHYT; trong khi VssID - BHXH số và VNeID là các kênh thuận tiện để kiểm tra, sử dụng thông tin thẻ BHYT. Người tham gia nên phân biệt hai nhóm tiện ích này để thực hiện đúng nhu cầu.

Ngoài việc chủ động gia hạn thẻ BHYT, BHXH Việt Nam cũng khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ sau khi đóng qua các kênh chính thức, để đảm bảo quyền lợi tham gia liên tục.

Trên ứng dụng VssID - BHXH số: đăng nhập tài khoản để theo dõi thông tin quá trình tham gia; tại mục “Thẻ BHYT” có thể kiểm tra thông tin thẻ, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng BHYT.

Trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”. Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Kết quả tra cứu thể hiện các thông tin chính như giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 05 năm liên tục.

Trên ứng dụng VNeID: trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin thẻ.

Qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân hình thành thói quen kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT trước thời điểm thẻ cũ hết hạn và kiểm tra lại sau khi hoàn tất giao dịch đóng/gia hạn.

Khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, cần giữ lại biên lai, chứng từ/mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý. Việc phát hiện sớm vướng mắc giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các kênh dịch vụ công, ứng dụng số và tăng cường quản lý hoạt động của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, hướng tới mục tiêu phục vụ người tham gia thuận tiện, minh bạch, an toàn; đồng thời bảo đảm quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng và quyền lợi BHYT của người dân được ghi nhận đầy đủ, liên tục./.

Hà My
Từ khóa:
bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội gia hạn thẻ bhyt Đóng bảo hiểm y tế

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