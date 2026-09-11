Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở Thái Nguyên, Hà Nội và Phú Thọ. Sau điều chỉnh, thị trường khu vực này giao dịch trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Hưng Yên tiếp tục là địa phương duy nhất giữ mức 60.000 đồng/kg, đồng thời đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên đang có giá thấp nhất miền Bắc, cùng đạt 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, dù xuất hiện thêm một số địa phương giảm giá, miền Bắc vẫn là khu vực có mặt bằng thu mua cao nhất cả nước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg, cho thấy giá đang có xu hướng hội tụ trong biên độ khá hẹp.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Giá heo hơi tiếp tục được thu mua trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại giao dịch quanh 57.000 đồng/kg.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại miền Nam khi giá heo hơi tiếp tục đi ngang, dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong khi đó, Cà Mau duy trì mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chưa xuất hiện biến động lớn. Việc một số địa phương miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg chưa tạo ra xu hướng giảm trên diện rộng, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Hiện 57.000 đồng/kg là vùng giá thấp nhất cả nước, còn 60.000 đồng/kg là mức cao nhất và chỉ được ghi nhận tại Hưng Yên./.