Ngày 10/9: Giá cao su tăng mạnh trên cả ba sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận lực mua lan rộng trên cả ba sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 468,10 Yên/kg, tăng 1,73%. Hợp đồng giao tháng 10 đi ngang ở mức 443 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm nhẹ 0,43 Baht (0,5%) về mức 90,13 Baht/kg.

Tại thị trường nguyên liệu, giá mủ cao su tấm hun khói xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan giảm nhẹ 0,37% xuống 91,94 Baht/kg, trong khi mủ cao su khối STR20 tăng 1,92% lên mức 83,34 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.780 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,43%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.850 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,86%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 giao dịch sôi động nhất trên sàn SHFE cũng tăng 335 Nhân dân tệ, tương đương 2,15%, đạt 15.920 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 249,90 Cent/kg, tăng 3,31%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 247,60 Cent/kg, tăng 2,78%.

Giá cao su hôm nay tiếp đà tăng trên các sàn TOCOM, SHFE và SGX đã củng cố tâm lý tích cực sau giai đoạn giá biến động phân hóa. Nổi bật nhất là hợp đồng TSR20 tháng 10/2026 tăng 3,31%, lên 249,90 Cent/kg, trong khi hợp đồng RSS3 tháng 9/2026 tại Nhật Bản đạt 468,10 Yên/kg. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 10 tại TOCOM đi ngang cho thấy thị trường vẫn cần thêm tín hiệu từ nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và lượng tồn kho để xác lập xu hướng tăng bền vững.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.