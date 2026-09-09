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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Mông Cổ

23:11 | 09/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Mông Cổ.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt pháp luật sở tại, có ý thức đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ quán thường xuyên liên hệ, nắm tình hình, hỗ trợ bà con trong các việc như cư trú, nâng cao địa vị pháp lý, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và kết nối với các cơ quan chức năng sở tại; tích cực thông tin đến cộng đồng về những sự kiện quan trọng của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ bày tỏ sự xúc động khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian gặp gỡ và trao đổi nhân dịp thăm chính thức Mông Cổ; khẳng định với những người Việt Nam sống xa quê hương, mỗi cuộc gặp như thế này đều giúp bà con cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước.

Bà con mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì mối quan hệ với quê hương, đầu tư, kinh doanh và đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Bà con kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Đối với những cộng đồng có quy mô không lớn và ở xa Tổ quốc như Mông Cổ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng để các thế hệ tiếp theo hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam và giữ được tình cảm gắn bó với quê hương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mông Cổ.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mặc dù khoảng cách địa lý giữa hai nước là một trở ngại, nhưng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ vẫn còn rất lớn. Việc tăng cường kết nối hàng không, đường sắt trong tương lai sẽ tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, mà còn là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con tại Mông Cổ, nhất là điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực ổn định cuộc sống, lao động, sản xuất, học tập và hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các kiến nghị, khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu, xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đề cập đến những vấn đề cụ thể trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu tăng cường kết nối hàng không, đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển du lịch. Hai nước cũng cần tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm để mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 155 triệu USD, mặc dù đã tăng mạnh so với trước nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại diện các bộ, ngành tham gia đoàn công tác tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, góp phần nâng kim ngạch thương mại và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Đại sứ quán thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ; tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mông Cổ; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và chấp hành nghiêm các quy định, pháp luật của nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển./.

Theo TTXVN
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