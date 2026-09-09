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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

11:59 | 09/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng chí Medvedev chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra các định hướng phát triển mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, đối tác ưu tiên và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng chí Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Medvedev; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí trên cương vị Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đối với sự phát triển của Liên bang Nga, cũng như đối với việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương; duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị mở rộng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đảng Nước Nga Thống nhất, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài.

Đánh giá cao vai trò của đồng chí Medvedev trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Đảng, trao đổi chiến lược về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, giáo dục - đào tạo, logistics, vận tải và giao lưu nhân dân; đồng thời, nghiên cứu xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai Đảng, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đồng chí Medvedev khẳng định, Đảng Nước Nga Thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất thời gian qua; khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác giữa các chính đảng; cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Nga, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của Đảng, đồng thời đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Liên bang Nga sắp tới, tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri Nga, góp phần vào sự phát triển ổn định, thịnh vượng của đất nước Nga và mở ra những động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga./.

Theo TTXVN
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