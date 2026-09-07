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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

22:14 | 07/09/2026
(TBTCO) - Vào lúc 14h25 ngày 7/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, Thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 - 9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Đại biểu Liên bang Nga đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay quốc tế Vnukovo, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã đón và chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào Quân kỳ Liên bang Nga, tiến hành duyệt đội danh dự và chứng kiến Đội danh dự diễu binh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, ngay sau khi đến Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov; tiếp Hội Cựu Chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị cao, đã được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới./.

Theo TTXVN
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