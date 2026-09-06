Thời sự

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Hà Phương

Hà Phương

18:10 | 06/09/2026
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực; đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai nước cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh.
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Hôm nay, 6/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar.

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar. Ảnh: Đức Thanh

Thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng, đây là cơ hội quý báu để củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương. Theo Tổng thống Min Aung Hlaing, quan hệ ngoại giao giữa Myanmar và Việt Nam được chính thức thiết lập vào ngày 28/5/1975, đến nay đang ở vào giai đoạn vàng son của sự phát triển; hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao, mà được mở rộng và đi sâu vào nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong năm 2025 - 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Myanmar đã đạt hơn 510 triệu USD. Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn tại Myanmar với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,53 tỷ USD, hơn 30 dự án đang hoạt động. Trong đó, Mytel - liên doanh giữa Viễn thông Viettel với công ty của Myanmar - là một hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác về đầu tư và công nghệ giữa hai nước.

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar. Ảnh: Đức Thanh

Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết, Myanmar hoan nghênh và kêu gọi hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, các dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và xây dựng môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo. Đồng thời Myanmar cũng mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cộng hưởng nguồn lực để cùng lớn mạnh

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Myanmar là địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài và đón nhận những thành quả không chỉ trong thương mại, đầu tư đơn thuần, mà còn ở nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống của người dân, từ công nghệ viễn thông đến sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Myanmar và cá nhân Tổng thống Min Aung Hlaing đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Myanmar trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, Diễn đàn Doanh nghiệp hôm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Về các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Theo Phó Thủ tướng, hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tiểu ban Thương mại. Các bộ, ngành hai nước cần tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định và có tính dự báo; hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Về phần mình, Việt Nam luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh
Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Phó Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là tiếp tục làm cho mối quan hệ đó ngày càng sâu sắc hơn, thực chất hơn và mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn cho nhân dân hai nước. Mỗi dự án thành công, mỗi chuỗi sản xuất được hình thành, mỗi sản phẩm đến được với người tiêu dùng, mỗi việc làm mới được tạo ra không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo thêm một sợi dây gắn kết lợi ích và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar.

“Hãy cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh và người dân hai nước cùng được hưởng những thành quả của hợp tác và phát triển” - Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao đổi các bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực./.

Hà Phương
Từ khóa:
diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

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