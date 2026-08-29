Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Sự kiện có sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam và đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics, trong đó có Visa, Citigroup, Morgan Stanley, Qualcomm, Caterpillar, Atlas Air…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đông đảo doanh nghiệp Hoa Kỳ dự tọa đàm. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu mở đầu tại Tọa đàm, ông Charles Freeman - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) cho biết, nhiều công ty của Hoa Kỳ đã thành công ở Việt Nam trong nhiều năm vừa qua và cũng có nhiều công ty mong muốn sẽ tiếp tục được đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ông hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi Luật Hải quan, cho rằng đây là bước đi thực chất liên quan tới đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thể hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực hải quan, bảo vệ người tiêu dùng cũng như đảm bảo niềm tin của khách hàng, các công ty vào sự phát triển của Việt Nam.

“Tôi rất kỳ vọng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của Phó Thủ tướng về định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới” - ông Charles Freeman bày tỏ.

Thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực và thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Về thương mại, sau 25 năm Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) có hiệu lực, thương mại hai chiều đã tăng trưởng mạnh, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu rất quan trọng của Việt Nam và mở ra nhiều tiềm năng về đầu tư, về công nghệ, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: chinhphu.vn

Kim ngạch thương mại song phương của Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2025 đã cán mốc 170 tỷ USD và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số kim ngạch thương mại hai chiều đạt 132,4 tỷ USD. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Hoa Kỳ.

Về đầu tư, Hoa Kỳ duy trì vị trí top 11 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 8/2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ vào Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng dịch chuyển tích cực sang nhóm các ngành công nghệ cao, chuỗi cung ứng bán dẫn, hạ tầng năng lượng sạch, sản xuất chế biến. Đây là sự chuyển dịch mở rộng đầu tư chiến lược và theo sát xu thế phát triển hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, việc này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phó Thủ tướng cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực châu Á và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 cũng như các năm tiếp theo. Để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, Việt Nam cần huy động nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước rất lớn, vì vậy, rất cần có sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp, các tập đoàn đến từ Hoa Kỳ.

“Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng một cách đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra các cơ chế huy động tài chính đặc biệt cho nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các cơ chế hợp tác đối tác công tư” - Phó Thủ tướng nói và thông tin, Việt Nam mới đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tạo ra những cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến từ các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.

Về định hướng thu hút đầu tư vào Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục thu hút ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất tiên tiến.

Phó Thủ tướng bày tỏ, tọa đàm ngày hôm nay sẽ góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới, kết nối hiệu quả hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và sớm cụ thể hóa thành các dự án đầu tư thiết thực.

“Sự thành công của các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng chính là động lực cho sự phát triển của Việt Nam và cũng chính là thành công của Việt Nam”. - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để đảm bảo thông thoáng, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao. “Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trong suốt quá trình đầu tư từ tìm hiểu cơ hội đến triển khai dự án, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và chúng tôi cam kết sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển lâu dài và tái đầu tư tại Việt Nam” - Phó Thủ tướng nói.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh chinhphu.vn

Doanh nghiệp Mỹ nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam

Tại tọa đàm, đại diện nhiều doanh nghiệp Mỹ đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng, môi trường đầu tư và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động kinh doanh và hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, hạ tầng, hàng không và y tế.

Đại diện PepsiCo, đồng thời phát biểu thay mặt nhóm doanh nghiệp ngành đồ uống gồm PepsiCo, Suntory và Coca-Cola, đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nỗ lực cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch, thuận lợi, phát triển chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và đóng góp vào tăng trưởng dài hạn.

Đại diện Trung tâm Nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường vốn (CCMC) thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và cho rằng một số bước đi đang được chuẩn bị là đúng hướng. Trong khi đó, đại diện Visa cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn. Visa mong muốn hỗ trợ mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và hiện đại hóa ngành tài chính Việt Nam, đồng thời đầu tư thêm vào an ninh mạng, hệ thống thanh toán hiện đại, an toàn và hạ tầng số.

Đại diện Morgan Stanley đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi và điểm đến tiềm năng, với tốc độ tăng trưởng GDP cao, bền vững và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Tập đoàn nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư, đồng thời hợp tác với Chính phủ để đưa thêm nguồn vốn vào cả khu vực công và khu vực tư.

Morgan Stanley cũng sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Việt Nam để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại diện Axon Enterprise cho biết, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Văn phòng của Axon tại TP. Hồ Chí Minh, được mở từ năm 2017, hiện có khoảng 440 nhân viên, phần lớn tham gia phát triển các công nghệ liên quan đến AI. Công ty dự kiến tăng số nhân viên vào năm 2027.

Axon bày tỏ hài lòng với hoạt động tại Việt Nam và mong muốn đóng góp nhiều hơn trong chuyển giao công nghệ, hướng tới quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và cho rằng, sự thành công của các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng chính là động lực cho sự phát triển của Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn

Đại diện Qualcomm đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam về phát triển ngành bán dẫn, AI và công nghệ số tiên tiến. Qualcomm bày tỏ mong muốn mở rộng các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục chia sẻ các định hướng phát triển để doanh nghiệp xác định thêm những lĩnh vực có thể tham gia trong tương lai.

Đại diện Caterpillar đánh giá Việt Nam là “một trong những câu chuyện thành công về kinh tế nổi bật nhất châu Á trong thập kỷ qua”, đồng thời đánh giá cao cam kết của Chính phủ đối với phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa, an ninh năng lượng và nâng cao mức sống của người dân.

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Caterpillar nhận thấy nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, khai khoáng, cảng biển, logistics, năng lượng và trung tâm dữ liệu.

Đại diện Abbott cho biết, Abbott đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1995 và hiện có hơn 2.300 nhân viên trên toàn quốc. Với tư cách một nhà đầu tư lâu dài, Abbott đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam và cho rằng, các chính sách cải cách đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dài hạn.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng nêu những kiến nghị cụ thể tập trung vào tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế, phát triển thị trường trái phiếu và công cụ phòng ngừa rủi ro, mở rộng thanh toán số và tài chính toàn diện, cải thiện quy trình mua sắm và đăng ký trong lĩnh vực y tế, hoàn thiện chính sách thị thực, đồng thời thuận lợi hóa thủ tục đối với các dự án công nghệ, năng lượng, hạ tầng và logistics.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm và làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Amazon Web Services (AWS). Ảnh chinhphu.vn

Tại Tọa đàm, đại diện các bộ, ngành của Việt Nam đã giải đáp, làm rõ những vấn đề mà doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm.

Sự kiện này đã tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam và nhà đầu tư, giúp nhận diện các điểm nghẽn, kết nối nhu cầu với năng lực triển khai và gợi mở những dự án hợp tác mới. Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu những đề xuất và duy trì phối hợp với hiệp hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ sau chuyến công tác để thúc đẩy triển khai các dự án tại Việt Nam, thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Amazon Web Services (AWS)./.