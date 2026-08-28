Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane. Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh đồng chí Santiphab Phomvihane và Đoàn sang thăm, làm việc và dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026; đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm trao đổi và đánh giá tình hình thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2026, chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, chuẩn bị cho nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng và thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa Việt Nam - Lào trong thời gian qua. Quan hệ chính trị - đối ngoại, an ninh - quốc phòng tiếp tục được duy trì, củng cố với sự tin cậy cao; hợp tác giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và kết nối giao thông được quan tâm thúc đẩy, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các dự án quy mô lớn, có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Về hợp tác giữa hai Bộ Tài chính, Thủ tướng đánh giá cao việc sau khi hai nước tiến hành công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả hai Bộ Tài chính mới của hai nước đã tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác tài chính trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công; đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính; phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Đồng thời, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, năng lượng và hành lang kinh tế; tăng cường phối hợp tại các cơ chế tài chính ASEAN và khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh kết quả Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2026; đánh giá cao vai trò của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong phối hợp thúc đẩy triển khai các Thỏa thuận và dự án hợp tác; đề nghị hai Ủy ban tiếp tục phát huy vai trò điều phối, chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm chân thành và sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào; đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam thông báo với Thủ tướng Lê Minh Hưng một số nét chính về tình hình của Lào, kết quả công tác của Bộ Tài chính Lào và sự phối hợp giữa hai Bộ, cũng như giữa hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào trân trọng cảm ơn Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Việt Nam, nhất là trong quản lý tài chính công, ngân sách, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế./.