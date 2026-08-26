Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Ngày 24/8/2026, Chi nhánh Vietlott TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00820 với giá trị giải thưởng 11.331.407.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông Đ.T.N. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 705 Kinh Dương Vương, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đ.T.N nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị hơn 11,3 tỷ đồng.

Ông Đ.T.N hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ông N. có thói quen mua các xổ số Vietlott có giải thưởng giá trị lớn như Mega 6/45, Power 6/55 và thỉnh thoảng chơi thêm Lotto 5/35.

Ông N. chia sẻ: “Như thường lệ, hai vợ chồng ghé điểm bán hàng chỉ định mua vé số Mega 6/45. Lúc đó còn dư 50.000 đồng và được chủ điểm mời, nên quyết định mua luôn một vài bộ số Lotto 5/35 cho kỳ quay tối. Ai ngờ lại may mắn đến vậy”.

Tại thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T.N cho biết, cảm xúc đầu tiên là bất ngờ và vui mừng. Dù vậy, ông vẫn giữ tâm lý khá bình tĩnh và cho rằng, đây là một may mắn lớn đến với bản thân và gia đình.

Sau khi nhận thưởng, ông dự kiến tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc như thường ngày. Khoản tiền thưởng sẽ được ông cân nhắc, lên kế hoạch sử dụng hợp lý để chăm lo cho gia đình và phát triển công việc trong thời gian tới.

Theo quy định, ông Đ.N.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP. Hồ Chí Minh và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình quay số mở thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2; tFanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn; website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/.