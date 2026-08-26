Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp

Theo báo cáo nhanh hàng tuần của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 20/8/2026, cả nước giải ngân 477.177,9 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, riêng tuần từ ngày 13 - 20/8, số vốn giải ngân phát sinh thêm 13.645 tỷ đồng. Trước đó, trong tuần từ ngày 6 - 13/8, số vốn giải ngân phát sinh trên cả nước là 30.079 tỷ đồng.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 20/8 của cả nước đạt 48,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lũy kế đến hết ngày 20/8/2026, cả nước giải ngân 477.177,9 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Đức Thanh

Về kết quả thực hiện, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Cụ thể, 8 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở khối địa phương, các địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung trở lên gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Cà Mau, Khánh Hòa, Lào Cai, Đồng Tháp, Gia Lai và Tuyên Quang.

Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn trên 15.000 tỷ đồng gồm: Bộ Quốc phòng (45.600 tỷ đồng), Bộ Công an (26.000 tỷ đồng); TP. Hà Nội (81.600 tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (67.000 tỷ đồng), TP. Hải Phòng (19.700 tỷ đồng), Tây Ninh (17.700 tỷ đồng), Hưng Yên (16.800 tỷ đồng) và Đồng Nai (15.200 tỷ đồng).

Ngược lại, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, 4 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân gồm: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hơn 30.000 tỷ đồng vốn chưa phân bổ chi tiết

Cùng với tiến độ giải ngân, công tác phân bổ vốn tiếp tục được Bộ Tài chính theo dõi sát. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng. Cộng thêm 14.709,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng kế hoạch được giao đến thời điểm báo cáo là 1.037.316,6 tỷ đồng.

Đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.007.199,3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ chi tiết là 992.489,7 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 30.117,3 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương. Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu mới được giao bổ sung từ đầu tháng 8/2026, nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư; hoặc là phần vốn các đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu sử dụng.

Với mục tiêu đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để phân bổ số vốn còn lại. Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần rà soát, điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng tuần, qua đó cập nhật sát diễn biến giải ngân và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành vốn đầu tư công./.