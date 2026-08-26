Thuế - Hải quan

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
13:40 | 26/08/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các hộ kinh doanh cá thể đang đứng trước áp lực phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Trước những quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai thuế cũng như nhu cầu quản lý bán hàng ngày càng phức tạp, cuốn sổ tay và chiếc máy tính bỏ túi dần trở nên quá sức. Các phần mềm quản lý, kế toán miễn phí đã tiếp thêm sức mạnh để các hộ kinh doanh tự tin bước vào sân chơi số.
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Gỡ bỏ nút thắt bằng phần mềm “0 đồng”

Chị Nguyễn Hương - chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại phường Châu Sơn (Ninh Bình) cho biết, trước đây, việc bán hàng khá thủ công. Không ít lần chị tính tiền nhầm, có khi thiệt cho khách, có khi cửa hàng phải chịu lỗ.

Từ khi lắp đặt hệ thống máy tính và phần mềm quản lý bán hàng, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Máy tính tự động tra giá, tính tiền, lập hóa đơn và in hóa đơn cho khách ngay tại chỗ. Việc thu tiền cũng thuận tiện hơn nhiều khi phần lớn người dân thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Khách chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là hoàn tất giao dịch.

Song, để được “nhàn tay” thì phải đầu tư, tốn thêm chi phí, đồng nghĩa với giảm lợi nhuận. Chị Hương cho biết, với việc đầu tư hệ thống máy tính tiền, máy in hóa đơn, phần mềm bán hàng, tiền mua hóa đơn…, trung bình mỗi tháng phải chi khoảng 3 triệu đồng.

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí
Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của khách hàng (quét mã QR, chuyển khoản) cùng các yêu cầu minh bạch từ cơ quan quản lý nhà nước đòi hỏi hộ kinh doanh phải chuyên nghiệp hóa, đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị để phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, theo chị Hương, rào cản lớn nhất của mô hình kinh doanh hộ gia đình là ngân sách hạn hẹp và tâm lý e ngại công nghệ. Việc phải bỏ tiền triệu mỗi năm để mua phần mềm là một bài toán khó. Do đó, việc các nhà phát triển công nghệ tung ra các phiên bản phần mềm miễn phí hoặc “0 đồng” cho các tính năng cơ bản đã trực tiếp gỡ bỏ nút thắt này cho hộ kinh doanh.

Biến gánh nặng sổ sách trở nên nhẹ nhàng

Mới đây, Cục Thuế đã có buổi làm việc với các đơn vị cung cấp giải pháp để triển khai cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh. Đây là nhiệm vụ nhằm triển khai các quy định tại Điều 10 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ.

“Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh và yêu cầu quản lý ngày càng cao, ứng dụng công nghệ không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, mà còn là điều kiện quan trọng để hộ, cá nhân kinh doanh thích ứng với các quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử và minh bạch dữ liệu. Đây cũng là nền tảng giúp người kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh số”.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Giám đốc Trung tâm kinh doanh khối giải pháp bán lẻ, Công ty Cổ phần Misa

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung không đơn thuần là bài toán xây dựng hoặc mua sắm một sản phẩm công nghệ, mà phải hình thành được một phương thức hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế.

Đồng thời, mục tiêu thống nhất giải pháp được lựa chọn phải bảo đảm tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế; phần mềm kế toán có tính năng tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng; bảo mật, an toàn thông tin, dữ liệu; tạo điều kiện thực hiện đầy đủ việc ghi chép, kế toán; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điện tử; đồng thời giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc chuyển dịch sang cơ chế kê khai và thiết lập sổ kế toán theo quy định mới chính là cơ hội để các hộ kinh doanh thực hiện một cuộc cách mạng về quản trị nội bộ. Khi quy trình số hóa ổn định, áp lực thời gian xử lý chứng từ sẽ giảm mạnh nhờ các công cụ tự động hóa, giải phóng sức lao động cho chủ hộ để tập trung vào các hoạt động cốt lõi là phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng.

Chuyển đổi sang kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt và minh bạch hóa nghĩa vụ thuế là xu thế toàn cầu không thể đảo ngược. Theo đó, việc chủ động tận dụng các công cụ công nghệ để tối ưu hóa chi phí tuân thủ không chỉ giúp khu vực kinh tế hộ gia đình vượt qua “bộ lọc” khắt khe của thị trường, mà còn là bước chuẩn bị nội lực vững chắc để sẵn sàng chuyển đổi loại hình thành các doanh nghiệp chính quy trong tương lai gần.

Chị Nguyễn Hương cho rằng, việc hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí là một bước đệm vô cùng quan trọng để thu hẹp khoảng cách công nghệ. Công nghệ sẽ biến những gánh nặng về sổ sách, tính toán trở nên nhẹ nhàng, giúp những người buôn bán nhỏ lẻ có thêm thời gian chăm sóc khách hàng và phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp phần mềm miễn phí khi có nhu cầu

Điều 10 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định, Nhà nước cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có phần mềm kế toán có tính năng tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sử dụng.

Theo Nghị định, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ các nền tảng số, phần mềm kế toán bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và đáp ứng quy định.

Nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ các nền tảng số, phần mềm kế toán không được có hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Phần mềm kế toán phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cung cấp tài khoản và sử dụng các phần mềm miễn phí trên nền tảng số khi có nhu cầu.
Văn Tuấn
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