Hải quan khu vực XII thu 9,3 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XII cho biết, đơn vị đã và đang triển khai kiểm tra sau thông quan theo hướng tăng cường thu thập, phân tích thông tin, xác định doanh nghiệp và mặt hàng trọng điểm có nguy cơ gian lận, thất thu ngân sách nhà nước.

Cán bộ Hải quan khu vực XII phổ biến chính sách mới về xuất nhập khẩu đến doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Vy

Qua kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro và đánh giá tuân thủ, các vi phạm chủ yếu được phát hiện liên quan đến khai sai mã số, thuế suất hàng hóa nhập khẩu; quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, dẫn đến chênh lệch giữa lượng hàng hóa thực tế tồn kho và số liệu trên hồ sơ hải quan.

Chỉ trong 1 tháng qua, tính từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, đơn vị đã ban hành quyết định và tiến hành 9 cuộc kiểm tra sau thông quan. Trong đó, 5 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu quản lý rủi ro được thực hiện tại trụ sở doanh nghiệp và 4 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Cùng với đó, Hải quan khu vực XII đã hoàn thành 8 cuộc kiểm tra, gồm 1 cuộc theo kế hoạch của Cục Hải quan, 3 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu quản lý rủi ro tại trụ sở doanh nghiệp và 4 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong kỳ, số thu đạt 0,33 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/8/2026, số thu ngân sách qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 9,30 tỷ đồng, bằng 21,14% chỉ tiêu 44 tỷ đồng được giao tại Công văn số 9775/CHQ-KTSTQ ngày 6/2/2026 của Cục Hải quan.