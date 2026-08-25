Đầu tư

Hà Nội đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu

10:45 | 25/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số và AI. HanoiWork cùng hệ thống OKR/KPI được kỳ vọng tạo nền tảng cho một nền công vụ hiện đại, minh bạch và đo lường bằng kết quả.
aa

Đó là thông tin tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026, do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì chiều 24/8.

Điều hành dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI

Một trong những kết quả đáng chú ý là Hà Nội đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình điều hành dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI.

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng thời triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU về đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với đo lường hiệu suất công việc theo OKR và KPI giai đoạn 2026 - 2030. Hai hướng cải cách này tạo thành một “gọng kìm” kép: vừa thay đổi công cụ làm việc, vừa thay đổi cách đánh giá kết quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đưa HanoiWork trở thành nền tảng làm việc số dùng chung. Mục tiêu không đơn thuần là số hóa các quy trình hiện có, mà hướng tới thay đổi phương thức quản trị, trong đó công việc, tiến độ, kết quả và trách nhiệm của từng cá nhân được theo dõi trên cùng một hệ thống.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, sau thời gian thí điểm từ tháng 6 - 8/2026, HanoiWork đã được triển khai tại 183 không gian làm việc số, tạo tài khoản cho khoảng 84.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quy mô tương tác cho thấy, nền tảng này đang dần trở thành một công cụ làm việc thực tế. Hệ thống ghi nhận gần 99.700 lịch họp, 3.839 luồng quy trình phê duyệt, 21.860 bài viết nội bộ và hơn 2,36 triệu tin nhắn làm việc bảo mật.

Việc tích hợp chat, gọi thoại, video bảo mật cùng các quy trình xử lý công việc giúp Hà Nội tiến gần hơn tới mô hình “phòng họp không giấy tờ”, giảm bớt khâu trung gian, hạn chế giấy tờ và tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính.

Điểm quan trọng hơn nằm ở khả năng kết nối con người - công việc - dữ liệu trên một nền tảng thống nhất.

Hà Nội chuyển sang quản trị bằng dữ liệu
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Anh

Quản trị thực thi nhiệm vụ bằng hệ thống OKR/KPI

Nếu HanoiWork tạo ra “hạ tầng” làm việc số, thì hệ thống OKR/KPI đang trở thành công cụ để Hà Nội thay đổi cách quản trị thực thi nhiệm vụ.

Nguyên tắc được triển khai là “6 rõ - 1 xuyên suốt”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm và một việc chỉ có một đầu mối chủ trì.

Đến ngày 23/8, toàn bộ 183 cơ quan đã hoàn thành xây dựng, cập nhật danh mục sản phẩm, nhiệm vụ đánh giá KPI trên HanoiWork, với tổng cộng 218.934 danh mục được thiết lập. Hệ thống ghi nhận 13.393 nhiệm vụ chiến lược ở cấp cao nhất.

Trong giai đoạn thí điểm, tổng số nhiệm vụ được khởi tạo đạt 877.672, trong đó 662.398 nhiệm vụ đã hoàn thành. Riêng từ ngày 1/6 - 31/7, có 573.974 nhiệm vụ được khởi tạo và 440.904 nhiệm vụ hoàn thành. Tính đến ngày 23/8, hệ thống đã ghi nhận thêm 246.748 nhiệm vụ được giao, trong đó 182.207 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Những con số trên cho thấy, hệ thống không chỉ phục vụ việc “ghi nhận” công việc, mà đang hình thành một cơ sở dữ liệu về hiệu suất thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc đánh giá cán bộ cũng từng bước đi vào thực chất. Trong kỳ đánh giá tháng 7, có 39.499/83.639 cán bộ thực hiện tự đánh giá KPI, tương đương 47%; 30.984 hồ sơ đã hoàn tất quy trình nhận xét, phê duyệt của cấp quản lý.

Ở nhóm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, 414/656 người đã hoàn thành tự đánh giá trên hệ thống. Đến ngày 22/8, kỳ đánh giá tháng 8 tiếp tục ghi nhận 19.044 cán bộ hoàn thành tự đánh giá.

Việc chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả được kỳ vọng tạo ra thay đổi căn bản trong quản trị đội ngũ. Khi mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc có thể được đo lường rõ hơn, đồng thời hạn chế tình trạng công việc bị “treo” hoặc khó xác định trách nhiệm.

Hà Nội chuyển sang quản trị bằng dữ liệu
HanoiWork đã được triển khai tại 183 không gian làm việc số (Ảnh chụp màn hình)

Đưa AI vào hỗ trợ hoạt động công vụ

Một bước tiến đáng chú ý khác là Hà Nội không dừng lại ở số hóa, mà đã bắt đầu đưa AI vào hỗ trợ hoạt động công vụ.

Các trợ lý AI được thử nghiệm để tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, bóc tách và phân rã nhiệm vụ từ văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp, hỗ trợ xây dựng báo cáo. Mô hình đã được thử nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ, UBND phường Tây Hồ và UBND phường Tương Mai.

Đặc biệt, AI Agent được thử nghiệm để phân tích dữ liệu lớn, nhận diện nguy cơ chậm tiến độ và cảnh báo sớm những “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển đáng chú ý, bởi công nghệ không chỉ giúp cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, mà còn có thể hỗ trợ lãnh đạo chuyển từ điều hành bị động sang chủ động dự báo.

Hạ tầng AI được đặt trên hệ thống máy chủ vật lý trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, đồng thời tích hợp định danh điện tử VNeID và chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Song song với nền tảng điều hành, Hà Nội cũng đang hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản trị trên nhiều lĩnh vực.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã số hóa 100% học liệu bài giảng cốt lõi, hình thành Kho học liệu số dùng chung trên Hanoi Study với gần 800.000 học liệu, phục vụ chương trình phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Sở Tài chính hoàn thiện số hóa, chuẩn hóa dữ liệu quản lý tập trung đối với 27.485 dự án đầu tư, gồm 24.545 dự án đầu tư công và 2.940 dự án đầu tư kinh doanh. Nguồn dữ liệu này tạo thêm cơ sở cho công tác giám sát, phân tích và điều hành.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội đã đạt đồng thuận về cấu hình kỹ thuật hệ thống xạ trị Proton và giao đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xem xét đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Công an TP. Hà Nội cũng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát, đồng thời thí điểm kết nối, hiển thị luồng camera AI thông minh trên ứng dụng công dân số iHanoi./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội quản trị bằng dữ liệu

Bài liên quan

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm

Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm

Hà Nội tổng rà soát, tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng chung cư

Hà Nội tổng rà soát, tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng chung cư

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 25/8: Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn có nơi vượt 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/8: Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn có nơi vượt 155 triệu đồng/lượng

Ngày 25/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung toàn cầu thiếu hụt

Ngày 25/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung toàn cầu thiếu hụt

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Ngày 25/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 25/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Nợ có khả năng mất vốn gần 175.000 tỷ đồng, đà tăng "hãm tốc" song áp lực chất lượng tài sản vẫn lớn

Nợ có khả năng mất vốn gần 175.000 tỷ đồng, đà tăng "hãm tốc" song áp lực chất lượng tài sản vẫn lớn

Đọc thêm

Đầu tư 3.250 tỷ đồng nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Đầu tư 3.250 tỷ đồng nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn Pác Bó - Cao Bằng

(TBTCO) - Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng hiện có quy mô 2 làn xe, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, là tuyến duy nhất kết nối Khu di tích Pác Bó, cửa khẩu Sóc Giang với trung tâm Cao Bằng, khó đáp ứng nhu cầu phát triển.
Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua chiều 24/8 đã cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi, bổ sung 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 232 thủ tục hành chính.
“Chìa khóa” để thương mại Việt - Mỹ tăng trưởng bền vững

“Chìa khóa” để thương mại Việt - Mỹ tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Tuân thủ tiêu chuẩn, minh bạch xuất xứ, nâng cấp chuỗi cung ứng và mở rộng thương mại hai chiều không chỉ là yêu cầu để duy trì đơn hàng trước mắt, mà đang trở thành “chìa khóa” để thương mại Việt - Mỹ phát triển cân bằng, ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.
Doanh nghiệp FDI kỳ vọng cải cách đi vào chiều sâu

Doanh nghiệp FDI kỳ vọng cải cách đi vào chiều sâu

(TBTCO) - Đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư và cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan và chuyển đổi số, cộng đồng doanh nghiệp FDI bày tỏ mong muốn, quá trình này tiếp tục được thúc đẩy đi vào chiều sâu trong giai đoạn tới.
Giai đoạn 2026 - 2030: Bố trí 61.394 tỷ đồng làm 116 km đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Giai đoạn 2026 - 2030: Bố trí 61.394 tỷ đồng làm 116 km đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Sáng 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án có chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh, thành phố, sơ bộ tổng mức đầu tư 288.268 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.
Bộ Tài chính ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước

Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước; giao chỉ tiêu và đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý, doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu vừa được ban hành tại Quyết định số 2306/QĐ-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2026.
Đề nghị nghiêm cấm hành vi thao túng, thổi giá thị trường bất động sản

Đề nghị nghiêm cấm hành vi thao túng, thổi giá thị trường bất động sản

(TBTCO) - Đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản định danh rõ hành vi thao túng thị trường, bổ sung cơ chế giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin, quảng cáo sai sự thật nhằm tạo “sóng”, thổi giá bất động sản.
Gia Lai sắp cán mốc thu hút 200 dự án đầu tư mới

Gia Lai sắp cán mốc thu hút 200 dự án đầu tư mới

(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 8/2026, tỉnh thu hút được 191 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 176.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm sạch mã số thuế

Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm sạch mã số thuế

Hà Nội đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu

Hà Nội đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu

Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

Ngày 25/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới vượt 69 USD/ounce

Ngày 25/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới vượt 69 USD/ounce

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm

Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm

Ngày 25/8: Giá cà phê tiếp đà khởi sắc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 25/8: Giá cà phê tiếp đà khởi sắc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 23/8: Giá heo hơi tiếp đà phục hồi

Ngày 23/8: Giá heo hơi tiếp đà phục hồi

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 23/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 23/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Giá cà phê được hỗ trợ từ lượng hàng tồn kho thấp trong ngắn hạn

Giá cà phê được hỗ trợ từ lượng hàng tồn kho thấp trong ngắn hạn