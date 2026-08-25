Hà Nội đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu

Đó là thông tin tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026, do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì chiều 24/8.

Điều hành dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI

Một trong những kết quả đáng chú ý là Hà Nội đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình điều hành dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI.

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng thời triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU về đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với đo lường hiệu suất công việc theo OKR và KPI giai đoạn 2026 - 2030. Hai hướng cải cách này tạo thành một “gọng kìm” kép: vừa thay đổi công cụ làm việc, vừa thay đổi cách đánh giá kết quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đưa HanoiWork trở thành nền tảng làm việc số dùng chung. Mục tiêu không đơn thuần là số hóa các quy trình hiện có, mà hướng tới thay đổi phương thức quản trị, trong đó công việc, tiến độ, kết quả và trách nhiệm của từng cá nhân được theo dõi trên cùng một hệ thống.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, sau thời gian thí điểm từ tháng 6 - 8/2026, HanoiWork đã được triển khai tại 183 không gian làm việc số, tạo tài khoản cho khoảng 84.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quy mô tương tác cho thấy, nền tảng này đang dần trở thành một công cụ làm việc thực tế. Hệ thống ghi nhận gần 99.700 lịch họp, 3.839 luồng quy trình phê duyệt, 21.860 bài viết nội bộ và hơn 2,36 triệu tin nhắn làm việc bảo mật.

Việc tích hợp chat, gọi thoại, video bảo mật cùng các quy trình xử lý công việc giúp Hà Nội tiến gần hơn tới mô hình “phòng họp không giấy tờ”, giảm bớt khâu trung gian, hạn chế giấy tờ và tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính.

Điểm quan trọng hơn nằm ở khả năng kết nối con người - công việc - dữ liệu trên một nền tảng thống nhất.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Anh

Quản trị thực thi nhiệm vụ bằng hệ thống OKR/KPI

Nếu HanoiWork tạo ra “hạ tầng” làm việc số, thì hệ thống OKR/KPI đang trở thành công cụ để Hà Nội thay đổi cách quản trị thực thi nhiệm vụ.

Nguyên tắc được triển khai là “6 rõ - 1 xuyên suốt”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm và một việc chỉ có một đầu mối chủ trì.

Đến ngày 23/8, toàn bộ 183 cơ quan đã hoàn thành xây dựng, cập nhật danh mục sản phẩm, nhiệm vụ đánh giá KPI trên HanoiWork, với tổng cộng 218.934 danh mục được thiết lập. Hệ thống ghi nhận 13.393 nhiệm vụ chiến lược ở cấp cao nhất.

Trong giai đoạn thí điểm, tổng số nhiệm vụ được khởi tạo đạt 877.672, trong đó 662.398 nhiệm vụ đã hoàn thành. Riêng từ ngày 1/6 - 31/7, có 573.974 nhiệm vụ được khởi tạo và 440.904 nhiệm vụ hoàn thành. Tính đến ngày 23/8, hệ thống đã ghi nhận thêm 246.748 nhiệm vụ được giao, trong đó 182.207 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Những con số trên cho thấy, hệ thống không chỉ phục vụ việc “ghi nhận” công việc, mà đang hình thành một cơ sở dữ liệu về hiệu suất thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc đánh giá cán bộ cũng từng bước đi vào thực chất. Trong kỳ đánh giá tháng 7, có 39.499/83.639 cán bộ thực hiện tự đánh giá KPI, tương đương 47%; 30.984 hồ sơ đã hoàn tất quy trình nhận xét, phê duyệt của cấp quản lý.

Ở nhóm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, 414/656 người đã hoàn thành tự đánh giá trên hệ thống. Đến ngày 22/8, kỳ đánh giá tháng 8 tiếp tục ghi nhận 19.044 cán bộ hoàn thành tự đánh giá.

Việc chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả được kỳ vọng tạo ra thay đổi căn bản trong quản trị đội ngũ. Khi mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc có thể được đo lường rõ hơn, đồng thời hạn chế tình trạng công việc bị “treo” hoặc khó xác định trách nhiệm.

HanoiWork đã được triển khai tại 183 không gian làm việc số (Ảnh chụp màn hình)

Đưa AI vào hỗ trợ hoạt động công vụ

Một bước tiến đáng chú ý khác là Hà Nội không dừng lại ở số hóa, mà đã bắt đầu đưa AI vào hỗ trợ hoạt động công vụ.

Các trợ lý AI được thử nghiệm để tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, bóc tách và phân rã nhiệm vụ từ văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp, hỗ trợ xây dựng báo cáo. Mô hình đã được thử nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ, UBND phường Tây Hồ và UBND phường Tương Mai.

Đặc biệt, AI Agent được thử nghiệm để phân tích dữ liệu lớn, nhận diện nguy cơ chậm tiến độ và cảnh báo sớm những “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển đáng chú ý, bởi công nghệ không chỉ giúp cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, mà còn có thể hỗ trợ lãnh đạo chuyển từ điều hành bị động sang chủ động dự báo.

Hạ tầng AI được đặt trên hệ thống máy chủ vật lý trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, đồng thời tích hợp định danh điện tử VNeID và chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Song song với nền tảng điều hành, Hà Nội cũng đang hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản trị trên nhiều lĩnh vực.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã số hóa 100% học liệu bài giảng cốt lõi, hình thành Kho học liệu số dùng chung trên Hanoi Study với gần 800.000 học liệu, phục vụ chương trình phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Sở Tài chính hoàn thiện số hóa, chuẩn hóa dữ liệu quản lý tập trung đối với 27.485 dự án đầu tư, gồm 24.545 dự án đầu tư công và 2.940 dự án đầu tư kinh doanh. Nguồn dữ liệu này tạo thêm cơ sở cho công tác giám sát, phân tích và điều hành.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội đã đạt đồng thuận về cấu hình kỹ thuật hệ thống xạ trị Proton và giao đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xem xét đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Công an TP. Hà Nội cũng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát, đồng thời thí điểm kết nối, hiển thị luồng camera AI thông minh trên ứng dụng công dân số iHanoi./.