Ngày 25/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới vượt 69 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9 giờ ngày 25/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.387.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.387.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.724.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.733.179 đồng/kg (mua vào) và 63.653.174 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9 giờ ngày 25/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 25/8, giá bạc giao ngay ở mức 69,038 USD/ounce, tăng 0,11% so với hôm qua.

Mốc 69 USD/ounce đang trở thành vùng giá quan trọng đối với bạc. Trước đó, thị trường bạc đã trải qua một nhịp tăng mạnh, song cũng xuất hiện những phiên điều chỉnh khi nhà đầu tư chốt lời.

Một dữ liệu khác từ thị trường cho thấy, bạc vẫn đang có mức tăng rất mạnh trong dài hạn. Theo cập nhật của FXEmpire, bạc tăng khoảng 17% trong một tháng và hơn 80% trong một năm tại thời điểm dữ liệu được ghi nhận, dù vẫn biến động mạnh và chưa duy trì được toàn bộ mức tăng trong năm.

Điều này cho thấy, bạc đang đứng giữa hai lực kéo trái chiều: một bên là nhu cầu đầu tư và kỳ vọng đồng USD suy yếu, bên còn lại là áp lực chốt lời sau một giai đoạn tăng giá mạnh.

Theo chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair của FX Empire, việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng quy mô chương trình mua lại trái phiếu đang gây thêm sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, những dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ có thể khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, từ đó tạo lực đỡ cho đồng bạc xanh. Đây được xem là một trong những rủi ro đáng chú ý đối với xu hướng tăng của giá bạc.

Chuyên gia Muhammad Umair cho rằng, nếu đồng USD bước vào một chu kỳ giảm mạnh, giá bạc sẽ có thêm động lực để tăng và thậm chí có khả năng thiết lập những mức đỉnh mới.

Xét về phân tích kỹ thuật, giá bạc giao ngay cần chinh phục thành công ngưỡng 72 USD/ounce để củng cố xu hướng tăng và mở đường tiến tới vùng 90 USD/ounce. Nếu vượt được mốc 90 USD/ounce, triển vọng tăng giá sẽ trở nên rõ nét hơn, đồng thời mở ra khả năng bạc tiến gần vùng đỉnh lịch sử trước đó.

Ở chiều ngược lại, nếu không vượt qua được các vùng kháng cự quan trọng, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh xuống khoảng 60 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng tăng dài hơn vẫn chưa bị phá vỡ nếu giá duy trì được vùng hỗ trợ 45 - 55 USD/ounce./.