Hải quan tăng thu cho ngân sách hơn 2.932 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo Cục Hải quan, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác hậu kiểm được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như xác định xuất xứ hàng hóa, trị giá hải quan, phân loại mã số HS, chính sách mặt hàng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có nguy cơ thất thu ngân sách cao và thường được doanh nghiệp lợi dụng để khai báo không đúng nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Ảnh: CTVHQKV12

Từ ngày 15/6 - 14/7/2026, toàn ngành đã ban hành 159 quyết định hậu kiểm, hoàn thành 139 cuộc kiểm tra. Qua đó, cơ quan hải quan đã ấn định thuế và xử phạt với tổng số tiền 268,9 tỷ đồng, trong đó số tiền thực nộp ngân sách đạt 250,6 tỷ đồng.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/7/2026, toàn ngành đã ban hành 919 quyết định hậu kiểm và hoàn thành 715 cuộc kiểm tra. Đáng chú ý, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 4.285,8 tỷ đồng, tương đương 107% chỉ tiêu được giao cả năm 2026. Riêng số tiền đã thực thu vào ngân sách nhà nước đạt 2.932,1 tỷ đồng, bằng khoảng 73% mục tiêu thu 4.000 tỷ đồng của năm.

Đại diện Cục Hải quan khẳng định, việc số tiền ấn định thuế và xử phạt vượt kế hoạch ngay trong hơn nửa đầu năm đã cho thấy hiệu quả của công tác hậu kiểm trong phát hiện, xử lý các hành vi khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo dư địa thuận lợi để ngành Hải quan hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ lĩnh vực này trong những tháng cuối năm 2026./.