Thuế tỉnh Nghệ An làm sạch mã số thuế cho hơn 14.700 người nộp thuế

Đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, song song với nhiệm vụ thu ngân sách đạt 88% dự toán pháp lệnh, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện, một trong những dấu ấn đậm nét nhất của đơn vị trong 7 tháng đầu năm 2026 là Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Công chức Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An gửi thông tin xác thực doanh nghiệp phục vụ làm sạch mã số thuế. Ảnh: TNA

Theo số liệu thống kê của Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến cuối tháng 7/2026, toàn đơn vị đã xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 người nộp thuế thuộc trạng thái nợ đọng, tồn đọng (đạt tỷ lệ hơn 20%).

Đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ Công an tỉnh đến chính quyền 130 xã, phường để xác minh thông tin, hỗ trợ người nộp thuế chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống TMS cho hơn 36.600 trường hợp.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình triển khai chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An không nhận được bất kỳ phản ánh tiêu cực nào về thái độ hay đạo đức công vụ của cán bộ thuế. Điều này cho thấy tinh thần đồng hành thực sự cùng doanh nghiệp của cơ quan thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đồng thời đẩy mạnh triển khai eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến từng hộ kinh doanh. Đặc biệt, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện với tinh thần “nhanh chóng, đúng đối tượng”, ứng dụng quy trình hoàn thuế tự động để giảm bớt phiền hà cho người dân.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” được quán triệt đến từng cán bộ, Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc, tránh gây phiền hà cho người nộp thuế.

Đồng thời, đơn vị tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chính sách pháp luật thuế mới; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước được thuận lợi nhất./.