Thuế - Hải quan

Hải quan cảnh báo quy định mới của Nhật Bản đối với hàng nông sản xuất khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
14:31 | 08/08/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc Nhật Bản áp dụng khẩn cấp biện pháp kiểm soát nhập khẩu đối với một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời yêu cầu các đơn vị thông tin kịp thời đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn để chủ động thực hiện.
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Cụ thể, từ ngày 29/7/2026, nhiều sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Nhật Bản phải đáp ứng thêm yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Hải quan cảnh báo quy định mới của Nhật Bản đối với hàng nông sản xuất khẩu
Hải quan cảnh báo quy định mới của Nhật Bản đối với hàng nông sản xuất khẩu. (Ảnh có sử dụng AI). Nguồn: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, nội dung trên được thực hiện theo Công văn số 559/SPS-BNNMT ngày 31/7/2026 của Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, ngày 30/7/2026, đơn vị này nhận được Công điện số 478/NBA-CĐ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về việc Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản ban hành Thông báo khẩn số 08/Shounan/2598 ngày 28/7/2026, áp dụng biện pháp kiểm soát nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật thuộc 9 chi và 19 loài.

Nguyên nhân là Nhật Bản đã bổ sung tuyến trùng Meloidogyne enterolobii vào danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật nhằm tăng cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước nguy cơ lây lan sinh vật gây hại.

Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 29/7/2026, các lô hàng thuộc diện kiểm soát khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thể hiện đầy đủ hai nội dung.

Cụ thể, cây trồng phải được sản xuất tại nơi hoặc cơ sở chưa từng ghi nhận sự xuất hiện của tuyến trùng Meloidogyne enterolobii hoặc nếu từng xuất hiện thì đã được xử lý, tiêu diệt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, cây trồng phải được kiểm tra trong suốt mùa sinh trưởng; giá thể trồng và các bộ phận dưới mặt đất của cây phải được xét nghiệm bằng phương pháp phù hợp và có kết quả xác nhận không nhiễm Meloidogyne enterolobii.

Đây là yêu cầu bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phục vụ hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, Cục Hải quan ban hành công văn 19879/CHQ-GSQL đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương phổ biến quy định mới tới doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu.

Theo Cục Hải quan, việc cập nhật kịp thời các biện pháp SPS của thị trường nhập khẩu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ hàng hóa bị từ chối thông quan, kéo dài thời gian giao nhận hoặc phát sinh chi phí do không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị được đề nghị tổng hợp, báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
Song Linh
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quy định mới Nhật Bản kiểm dịch thực vật hàng nông sản xuất khẩu Cục Hải quan Việt Nam biện pháp kiểm soát

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