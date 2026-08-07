Ngày 7/8: Giá cà phê tiến sát mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 98.300 - 99.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng từ 500 - 700 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giá thu mua lên 98.300 - 99.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận kể từ đầu tháng 2/2026.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất, thêm 700 đồng/kg, lên 99.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 98.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 500 đồng/kg, lên 98.300 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Việc giá cà phê trong nước tiến sát mốc 100.000 đồng/kg phản ánh xu hướng phục hồi mạnh của thị trường sau nhiều phiên liên tiếp được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn (0,96%) lên 3.891 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng thêm 31 USD/tấn (0,8%), đạt 3.884 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 2,8 US cent/pound (0,86%), lên 326,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 2,65 US cent/pound (0,86%), đạt 311,45 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay lặng sóng. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 7/8 cho thấy, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg. Tiếp theo là Đắk Lắk với mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tiếp tục được các đại lý thu mua phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường nội địa vẫn giữ trạng thái ổn định sau nhiều phiên liên tiếp đi ngang, trong bối cảnh hoạt động giao dịch diễn ra khá thận trọng.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu xuất khẩu tại nhiều quốc gia tiếp tục xu hướng tăng. Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 21 USD/tấn (tương đương 0,31%) lên 6.813 USD/tấn. Đáng chú ý, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng mạnh 200 USD/tấn (tương đương 3,51%), lên 5.900 USD/tấn.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục duy trì giá tiêu đen ở mức 9.300 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 28 USD/tấn (0,3%), lên 9.328 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 50 USD/tấn, lên 8.400 USD/tấn, cho thấy tín hiệu cải thiện của thị trường xuất khẩu. Riêng Malaysia tiếp tục giữ nguyên mức giá 12.200 USD/tấn./.