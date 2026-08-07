Chứng khoán

Thanh khoản thị trường UPCoM tăng hơn 10% trong tháng 7

Thu Hương

Thu Hương

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06:24 | 07/08/2026
(TBTCO) - Thị trường UPCoM trong tháng 7/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân tăng hơn 10%, dù chỉ số UPCoM-Index giảm 2,58% so với cuối tháng trước và khối ngoại quay trở lại bán ròng.
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Thị trường UPCoM trong tháng 7/2026 ghi nhận diễn biến giảm điểm khi chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 126,59 điểm, giảm 2,58% so với thời điểm cuối tháng 6/2026.

Diễn biến giao dịch trong tháng cho thấy, thanh khoản và giá trị giao dịch có xu hướng trái chiều. Cụ thể, khối lượng giao dịch bình quân đạt 33,76 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10,39% so với tháng trước. Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 481,67 tỷ đồng/phiên, giảm 14,99%.

Thanh khoản thị trường UPCoM tăng hơn 10% trong tháng 7
Nguồn: HNX.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ về quy mô giao dịch và quay trở lại trạng thái bán ròng sau khi mua ròng trong tháng trước. Trong tháng 7, khối ngoại mua vào 10,05 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 244,11 tỷ đồng, đồng thời bán ra 11,91 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 369,42 tỷ đồng. Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 125 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng khoảng 51 tỷ đồng trong tháng 6/2026.

Ở nhóm công ty chứng khoán, hoạt động tự doanh giảm mạnh so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch tự doanh trong tháng đạt hơn 668,44 tỷ đồng, giảm 52,72% so với tháng 6/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 320,55 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt hơn 348,89 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 28,34 tỷ đồng trong tháng.

Tính đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2026, thị trường UPCoM có 822 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1,24 triệu tỷ đồng, giảm 5,91% so với cuối tháng trước./.

Thu Hương
Từ khóa:
upcom thanh khoản thị trường giao dịch khối ngoại chỉ số upcom-index đăng ký giao dịch

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