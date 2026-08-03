Chứng khoán

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

Thu Hương

Thu Hương

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16:16 | 03/08/2026
(TBTCO) - Bước sang tháng 8, thị trường chứng khoán được kỳ vọng có diễn biến tích cực hơn, sau khi lấy lại được nhịp hồi phục vào cuối tháng 7. Trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 điểm.
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Dù phục hồi mạnh trong tuần giao dịch cuối tháng 7, VN-Index vẫn khép lại một tháng điều chỉnh tương đối mạnh, tương đồng với xu hướng của nhiều thị trường chứng khoán lớn tại châu Á.

Kết thúc tuần, đồng thời là phiên giao dịch cuối tháng 7, VN-Index dừng tại 1.735,78 điểm, tăng 49,67 điểm, tương đương 2,95% so với cuối tuần liền trước. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng quốc doanh với các mã VCB, BID, CTG cùng nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VHM, VIC và VPL. Trong khi đó, chỉ số VN30 tăng 2,3%, còn cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap và Smallcap) lần lượt tăng 1,5% và 1,1%.

Diễn biến tích cực cũng được phản ánh qua độ rộng thị trường khi có tới 87,5% số nhóm ngành ghi nhận tăng giá, đánh dấu mức cải thiện mạnh nhất kể từ giữa tháng 1/2026. Dẫn dắt đà tăng là nhóm công nghệ với mức tăng 6,2%, bán lẻ tăng 5,8% và nhóm ngân hàng quốc doanh.

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MB (MBS), nhóm ngân hàng được hỗ trợ đáng kể sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong thời hạn 2 năm.

Ở chiều ngược lại, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong tuần đạt 18.833 tỷ đồng, giảm 13% so với tuần trước; riêng thanh khoản khớp lệnh giảm 15%, xuống còn 15.137 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng 7, thanh khoản bình quân đạt 19.348 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu năm, giảm 3,2% so với tháng 6 và giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 28.050 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn 2,9% so với mức bình quân năm 2025 nhưng vẫn cao hơn 18,3% so với cùng kỳ.

Khối ngoại cũng duy trì xu hướng bán ròng. Trong tuần cuối tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.550 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 20 liên tiếp. Tính riêng tháng 7, giá trị bán ròng đạt khoảng 11.900 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 tháng gần đây. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng khoảng 92.280 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,54 tỷ USD.

Đánh giá triển vọng thị trường trong tháng 8, theo các chuyên gia MBS, yếu tố mùa vụ tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý. Theo thống kê, trong 6 năm gần nhất, VN-Index đều tăng điểm trong tháng 8 với xác suất khoảng 80%, đồng thời, đây cũng là tháng có mức tăng bình quân cao nhất trong năm, đạt khoảng 3,9%.

Về mặt định giá, chuyên gia của MBS cho rằng, nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 đã đưa VN-Index về vùng hấp dẫn. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, hệ số P/E của VN-Index hiện chỉ khoảng 10,5 lần, tương đương giai đoạn thị trường chịu tác động từ thông tin về thuế quan trước đây. Mức định giá thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường, trong đó có dòng vốn ngoại, vốn đã xuất hiện tín hiệu cải thiện trong tuần cuối tháng 7, dù quy mô mua ròng vẫn còn khá khiêm tốn.

Bên cạnh đó, việc FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu trong kỳ rà soát cuối tháng 8 cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường. Trên cơ sở đó, MBS dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở và 1.850 điểm trong kịch bản tích cực, trong khi vùng hỗ trợ được xác định trong khoảng 1.600 - 1.650 điểm. Chuyên gia của MBS cũng nhận định, dòng tiền có thể ưu tiên những nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh sâu trong thời gian qua như chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, ngân hàng quốc doanh, dầu khí, thép và logistics.

Cùng quan điểm lạc quan về triển vọng tháng 8, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết, thống kê lịch sử cho thấy, VN-Index thường tăng trên 2% trong tháng 8 với xác suất tăng khá cao.

Trong đó, nhóm Midcap và Smallcap thường có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung. Xu hướng này trái ngược với nhiều thị trường chứng khoán khác trên thế giới, trong khi thị trường Mỹ là một trong số ít thị trường có đặc điểm tương đồng khi vẫn duy trì xác suất tăng trên 50%.

“Dù xét về yếu tố mùa vụ, tháng 8 vẫn có thể xuất hiện những biến động nhất định, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang cho thấy khả năng tăng trưởng vượt trội so với nhiều thị trường khác” - ông Minh nhận định./.

Thu Hương
Từ khóa:
vn-index thị trường chứng khoán thanh khoản thị trường cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch khối ngoại mbs abs

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