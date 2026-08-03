Thị trường

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
17:03 | 03/08/2026
(TBTCO) - Theo số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”.
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Sau khi giảm 0,39% trong tháng 6, CPI tiếp tục giảm 0,12% trong tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới; đồng thời, giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào, góp phần kéo mặt bằng giá đi xuống.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 3 nhóm giảm giá và 8 nhóm tăng giá.

Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 2,02% so với tháng trước, góp phần làm CPI chung giảm 0,20 điểm phần trăm. Mức giảm này chủ yếu đến từ giá xăng giảm 4,35% và giá dầu diesel giảm 9,18%, do tác động của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo diễn biến giá thế giới.

Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (góp phần làm CPI chung giảm 0,03 điểm phần trăm); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07% (góp phần làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm).

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%
Trong tháng 7/2026 giá xăng giảm 4,35% và giá dầu diesel giảm 9,18%. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07% do giá một số loại thuốc tăng khi chi phí vận chuyển và nhập khẩu tăng.

Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,1%, trong đó, giá dịch vụ sửa chữa điện thoại tăng 0,86%; dịch vụ viễn thông tăng 0,26%.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14% do chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công tăng và nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát, đồ dùng phục vụ du lịch hè tăng.

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,16% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng và nhu cầu mua sắm phục vụ du lịch hè gia tăng.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,18% do chi phí sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tăng trong mùa nắng nóng.

Nhóm giáo dục tăng 0,24%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo điều chỉnh tăng học phí.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. Trong đó, nhóm du lịch trọn gói tăng 1,26% (du lịch trong nước tăng 1,39%; du lịch ngoài nước tăng 0,48%) do nhu cầu du lịch hè tăng cùng với chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng 0,40%...

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% theo mức lương cơ sở mới được điều chỉnh. Ở chiều ngược lại, giá đồ trang sức giảm 1,53% theo diễn biến giảm của giá vàng trong nước.

Tuy CPI tháng 7 giảm nhẹ, nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. CPI bình quân 7 tháng năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo diễn biến của thị trường thế giới, cùng với đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tiêu dùng của người dân phục hồi.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2026 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,39% của CPI bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
Diệu Hoa
Từ khóa:
chỉ số giá tiêu dùng cục thống kê

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