Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

VN-Index tăng hơn 27 điểm

Sau tuần VN-Index tạo đáy quanh 1.650 điểm và phục hồi, ngắt mạch giảm giá kéo dài 4 tuần liên tiếp, với nhiều thông tin tích cực như Ngân hàng Nhà Nước cho phép khấu trừ 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi..., thị trường đã có phiên giao dịch khởi đầu tháng 8/2026 và tăng điểm tích cực.

VN-Index tăng điểm đầu phiên, rung lắc nhẹ trong phiên và tiếp tục tăng điểm tốt, thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 27,06 điểm (+1,56%) lên mức 1.762,84 điểm, dưới kháng cự 1.770 điểm.

Diễn biến của VN-Index phiên giao dịch ngày 3/8

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có tới 257 mã tăng giá, 43 mã giữ giá tham chiếu và 76 mã giảm giá.

Phấn khởi và mạnh mẽ, sắc xanh chiếm gần trọn trên mọi nhóm ngành, chỉ trừ nhóm đường (-0,07%) có vốn hóa nhỏ đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Đứng đầu biên độ tăng điểm là những nhóm cổ phiếu có vốn hóa trung bình lớn, như bảo hiểm, bán lẻ, công nghệ, thép…. Đà tăng còn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là nhóm ngân hàng, hay nhóm cổ phiếu nhạy nhất với thị trường chung như chứng khoán…

Chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng 45,62 điểm, lên mức 1.917,69 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế với 24 mã tăng giá, chỉ có 5 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Đi kèm với biên độ tăng mạnh của điểm số còn có sự hỗ trợ đắc lực của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay lớn hơn phiên giảm trước đó và vượt (9,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 770 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.274 tỷ đồng, tăng 1,3% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +8,03 điểm, lên mức 279,28 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,08 điểm, lên mức 126,67 điểm.

Góp phần tích cực cho phiên tăng hôm nay không thể không kể đến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Phiên hôm nay, khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh với giá trị mua ròng đạt 1,020 tỷ đồng, tập trung ở các mã như FPT (+524 tỷ đồng), HPG (+283 tỷ đồng), VCB (+136 tỷ đồng), MBB (+89 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại, NLG (-114 tỷ đồng), STB (-72 tỷ đồng), TCB (-72 tỷ đồng)… là những mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng

Thanh khoản cải thiện, tín hiệu tích cực được củng cố

Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 8 đầy hứng khởi khi lực cầu gia tăng mạnh mẽ ngay từ đầu phiên, giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 1.760 điểm, mốc mà chỉ số chưa thể vượt qua trong phiên cuối tuần trước. Động lực tích cực đến từ mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, xuống còn khoảng 0,75%/năm, mức thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây, qua đó góp phần cải thiện tâm lý và thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường.

Kết phiên, sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo trên bảng điện tử khi dòng tiền không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, mà lan tỏa rộng sang nhiều nhóm ngành. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tăng giá, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh ngắn cuối tuần trước.

VN-Index chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 1.760 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm của thị trường khi đồng loạt bứt phá. Nhiều mã vốn hóa lớn như SSI, VPX, VIX và VCI đều tăng trên 2%, hưởng lợi từ kỳ vọng thanh khoản thị trường cải thiện và tâm lý giao dịch tích cực hơn.

Ở nhóm ngân hàng, MBB là cổ phiếu nổi bật khi có thời điểm tăng kịch trần lên 24.050 đồng/cổ phiếu trước khi thu hẹp mức tăng còn 6,7% vào cuối phiên. Nhiều mã vốn hóa lớn khác như SHB, TCB, CTG, HDB, ACB và VCB cũng ghi nhận mức tăng trên 2,5%, đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số.

Nhóm bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền với sự bứt phá của các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như LDG, CII, DIG và DXG khi đều tăng hơn 5%. Trong khi đó, một số cổ phiếu đầu ngành như VIC, VHM và NLG đóng cửa dưới tham chiếu, phần nào kìm hãm đà tăng của VN-Index.

Cổ phiếu bán lẻ cũng có phiên giao dịch khởi sắc. PNJ và FRT đồng loạt tăng kịch trần, trong khi MWG tăng thêm khoảng 4%.

Theo chuyên gia, việc VN-Index vượt thành công mốc 1.760 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện là tín hiệu đáng chú ý. Khối lượng khớp lệnh tăng khoảng 9,9% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi dòng tiền có sự lan tỏa rộng thay vì chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Giá trị giao dịch ở nhóm cổ phiếu tăng cao gấp khoảng 5,5 lần nhóm giảm giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần chuyển sang trạng thái tích cực hơn. Những tín hiệu này là cơ sở để kỳ vọng xu hướng tăng của thị trường đang được củng cố./.