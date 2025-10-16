Lợi nhuận quý III của Vietcap tăng gần gấp đôi, đạt mức cao nhất kể từ năm 2021

(TBTCO) - Chứng khoán Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 420 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ và lập đỉnh trong 15 quý gần đây, nhờ sự khởi sắc của các mảng môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã Ck: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức cao nhất trong 15 quý gần đây. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ sự hồi phục mạnh của thị trường và tăng trưởng ổn định ở các mảng kinh doanh chủ lực, đặc biệt là môi giới và cho vay ký quỹ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý đạt 1.443 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Nghiệp vụ môi giới tiếp tục là động lực chính, mang về 373 tỷ đồng doanh thu – gấp hơn hai lần cùng kỳ, nhờ thanh khoản thị trường duy trì sôi động và danh mục khách hàng mở rộng. Chi phí cho hoạt động môi giới tăng 40%, lên 237 tỷ đồng, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong bối cảnh các công ty đẩy mạnh chính sách thu hút khách hàng.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Chứng khoán Vietcap.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp tích cực khi mang về 314 tỷ đồng doanh thu, tăng 52% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với cuối quý II và chiếm gần một nửa tổng tài sản.

Mảng tự doanh cũng duy trì lợi nhuận ổn định, với lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 672 tỷ đồng, tăng 25%, trong khi khoản lỗ tương ứng tăng 62%, lên 411 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản sẵn sàng để bán (AFS) tăng mạnh lên 59 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần mảng tự doanh đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Danh mục đầu tư tài chính của Vietcap tại thời điểm cuối quý III ghi nhận giá trị AFS gần 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với quý trước. Một số khoản đầu tư lớn gồm KDH (giá mua 635 tỷ đồng, lãi tạm tính 213 tỷ đồng), IDP (441 tỷ đồng, lãi 1.062 tỷ đồng), MBB (165 tỷ đồng, lãi 47 tỷ đồng), STB (82 tỷ đồng, lãi gần 13 tỷ đồng), FPT (570 tỷ đồng, lỗ 82 tỷ đồng) và TDM (648 tỷ đồng, lãi 267 tỷ đồng). Trong quý, Vietcap gia tăng tỷ trọng KDH, FPT và STB, đồng thời giảm MBB và thoái bớt PNJ, khiến cổ phiếu này không còn nằm trong danh mục chiếm tỷ trọng lớn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.086 tỷ đồng và 899 tỷ đồng, tăng 30%.

Với kế hoạch năm 2025 đặt ra 4.325 tỷ đồng doanh thu và 1.420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty hiện đã hoàn thành khoảng 80% mục tiêu doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận, cho thấy khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì xu hướng tích cực./.