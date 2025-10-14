Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm nhẹ

Giá heo hơi hôm nay (14/10) giảm nhẹ tại một vài địa phương thuộc khu vực miền Trung và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trong nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài địa phương thuộc khu vực miền Trung và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định, không ghi nhận địa phương nào biến động.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt thu mua heo trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Trong đó, thị trường Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình là những địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg; thấp nhất là Lai Châu, Sơn La với 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động quanh mức 52.000 - 54.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên trước.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ tại Quảng Trị. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 51.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ nguyên giá, dao động từ 50.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Trong đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng duy trì mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, giảm nhẹ ở Quảng Trị so với hôm qua.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ tại Cà Mau. Cụ thể, giá heo tại Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg; Đồng Tháp và An Giang giữ ổn định ở 52.000 - 53.000 đồng/kg; Cần Thơ được giao dịch với giá 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay không có biến động lớn, chủ yếu đi ngang hoặc giảm nhẹ ở một vài địa phương./.