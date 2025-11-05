Giá xăng dầu ngày mai dự báo có thể đảo chiều giảm

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (6/11) được dự báo có thể sẽ đảo chiều đi xuống. Theo đó, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 50 - 70 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 10 - 30 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể sẽ được điều chỉnh giảm vào ngày mai. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (6/11). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm so với kỳ điều chỉnh lần trước (30/10).

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12…

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới tiếp đà đi xuống. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 5/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,05 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,84 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,18 USD/thùng, giảm 1,43% (tương đương giảm 0,87 USD/thùng).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng, dầu trong nước vào ngày mai có khả năng quay đầu giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 50 - 70 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 10 - 30 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào tuần trước. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 22 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 30/10), giá xăng RON 95-III tăng 760 đồng/lít, giá bán lẻ lên mức 20.480 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.760 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 19.200 đồng/lít; dầu hỏa lên 19.270 đồng/lít, tức tăng 1.160 đồng/lít; dầu mazut tăng 540 đồng/kg, lên 14.630 đồng/kg./.