Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất quý IV/2025 và năm 2025. Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu tiếp tục nắm giữ hơn 68% thị phần môi giới trên HOSE, nhỉnh nhẹ so với năm 2024.

Thị phần môi giới tại VPS giảm còn 14,28% trong quý IV/2025 nhưng tiếp tục đứng đầu

Trong Top 3 dẫn đầu, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI ghi nhận quý thứ năm liên tiếp gia tăng thị phần, đạt 12,5% trong quý IV/2025, mức cao nhất trong 22 quý gần đây. Tính chung cả năm, thị phần môi giới của SSI đạt 11,53%, cũng là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Diễn biến này giúp SSI tiếp tục bám sát VPS (15,95%).

Ở nhóm tiếp theo, sự dịch chuyển thứ hạng diễn ra rõ nét hơn. Vietcap và HSC hoán đổi vị trí trong bảng xếp hạng cả năm, trong khi VNDirect và MBS cạnh tranh sát sao ở nhóm giữa. Đáng chú ý, VCBS dù không góp mặt trong Top 10 ở quý IV/2025, tuy nhiên, nhờ duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu trong 9 tháng đầu năm, công ty này vẫn hiện diện trong bảng xếp hạng thị phần môi giới cả năm 2025.

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất nắm giữ 68,41% "miếng bánh" thị phần

Riêng quý IV/2025, so với quý III/2025, TCBS là công ty cải thiện thị phần mạnh nhất trong Top 10 khi giành thêm được 1,25% thị phần, qua đó củng cố vị trí thứ ba toàn thị trường.

Điểm nhấn đáng chú ý khác là sự xuất hiện lần đầu của VPBankS trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý với thị phần 3,21% và đứng ở vị trí thứ 9 trong quý IV/2025. Trước đó, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính các công ty chứng khoán cuối quý III/2025, công ty chứng khoán này cũng nằm trong top 10 đơn vị có doanh thu môi giới cao nhất. Theo cập nhật tại hội nghị nhà đầu tư gần đây, dư nợ margin của công ty đạt khoảng 29.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11 và tăng lên 32.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 12, gấp hơn ba lần so với thời điểm đầu năm.

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý IV/2025

Cạnh tranh trên thị trường môi giới tiếp tục gia tăng, khi các công ty chứng khoán đồng loạt đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, hệ thống giao dịch, chất lượng dịch vụ. Xu hướng này không chỉ thu hẹp khoảng cách thị phần giữa các công ty dẫn đầu, mà còn làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong nhóm các công ty chứng khoán thời gian tới./.