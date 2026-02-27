Khẩn trương sắp xếp, khai thác tài sản công, không để thất thoát, lãng phí

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 19/CĐ-TTg về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện được ban hành trong bối cảnh quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp đã phát sinh số lượng lớn cơ sở nhà, đất và tài sản công dôi dư, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Công điện, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các tài sản này không được để hư hỏng, xuống cấp do bỏ trống kéo dài. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc thực hiện theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất đang tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị liên quan phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển giao tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao. Quy định thời hạn cụ thể nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ, kéo dài gây ách tắc trong quản lý tài sản công.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phải rà soát bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng đã được ban hành. Trường hợp diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu; chỉ khi không có đơn vị phù hợp mới xem xét giao lại, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các loại tài sản công khác. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm rà soát, ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền để triển khai quy định của trung ương, nhất là các nội dung về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng. Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý được xem là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công tại địa phương.

Các địa phương phải chỉ đạo sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn đối với các cơ sở đã chuyển đổi công năng, bảo đảm đồng bộ, tránh phát sinh vướng mắc pháp lý.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, đơn vị tiếp nhận phải khẩn trương xây dựng và thực hiện phương án khai thác, xử lý theo quy định. Những tài sản đã có phương án được phê duyệt phải tổ chức thực hiện ngay; trường hợp chưa có phương án phải nhanh chóng hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để sớm đưa vào sử dụng.

Công điện cũng yêu cầu rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Tài sản còn sử dụng được nhưng dôi dư phải điều chuyển cho đơn vị thiếu; tài sản hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng phải thanh lý, nộp ngân sách nhà nước. Việc mua sắm mới phải căn cứ dự toán được giao, đáp ứng yêu cầu của mô hình tổ chức bộ máy mới và mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số./.