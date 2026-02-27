Đổi mới tuyên truyền để người dân dễ tiếp nhận chính sách thuế

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội xác định, năm 2026 sẽ đẩy mạnh đổi mới tuyên truyền để người dân dễ tiếp nhận chính sách, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thu và hoàn thành chỉ tiêu ngân sách.

Tuyên tuyền, hỗ trợ qua môi trường số

Tuyên truyền, hỗ trợ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cũng như tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, công tác truyền thông và hỗ trợ người nộp thuế của Thuế TP. Hà Nội đã và đang được triển khai theo hướng “chủ động - định hướng - kịp thời”, lấy môi trường số làm nền tảng trung tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách mới sau khi ban hành, Thuế TP. Hà Nội đã chủ động xây dựng chuyên đề truyền thông theo từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực rủi ro cao và từng vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm như chuyển đổi phương pháp tính thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng...

Thông tin được truyền tải đa kênh: Cổng thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, email trực tiếp đến người nộp thuế, hội nghị tập huấn trực tuyến và trực tiếp theo chuyên đề. Các video hướng dẫn, infographic, bộ câu hỏi - đáp được chuẩn hóa, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ tra cứu, tự thực hiện. Đáng chú ý, cơ quan thuế tăng cường tương tác hai chiều, tổ chức các buổi đối thoại chuyên sâu, giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh ngay trong quá trình thực hiện, thay vì chờ tổng hợp định kỳ.

Công chức thuế hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách thuế mới. Ảnh: Thanh Huyền

Việc thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” được triển khai đồng bộ tại tất cả các quận, huyện vừa qua cho thấy, khi những vướng mắc, băn khoăn của người nộp thuế được giải quyết, người dân sẽ tự giác chấp hành nghĩa vụ. Để giải quyết vướng mắc, cơ quan thuế đã lập danh sách hộ thuộc diện chuyển đổi, gửi thư ngỏ, tài liệu hướng dẫn chi tiết, bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, hội nghề nghiệp để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Nhiều tổ hỗ trợ lưu động đã được thành lập, xuống tận địa bàn, chợ dân sinh, cụm kinh doanh để hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm khai thuế điện tử. Nhờ đó, số hộ chủ động đăng ký chuyển đổi tăng rõ rệt, tâm lý e ngại, lo lắng về thủ tục được tháo gỡ.

Song song với đó, việc điện tử hóa toàn bộ quy trình hoàn thuế - từ tiếp nhận, phân loại hồ sơ, trao đổi bổ sung thông tin đến trả kết quả - đã tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính. Hồ sơ hoàn thuế được tiếp nhận, xử lý và phản hồi hoàn toàn trên môi trường điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Nhờ tối ưu quy trình nội bộ và ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để phân luồng rủi ro, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn khoảng 50%; tỷ lệ nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử tăng 1,45 lần so với cùng kỳ.

Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành Thuế, mà còn cho thấy sự thay đổi tư duy quản lý - từ “kiểm tra, giám sát” sang “đồng hành, hỗ trợ”, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế trong dài hạn.

Ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong kỷ nguyên mới, Thuế TP. Hà Nội với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, bứt phá, nâng cao hiệu quả thu ngân sách, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước”, ông Cường nói.

Đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức 4 đoàn công tác giám sát rủi ro trong công tác chuẩn bị Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” tại các thuế cơ sở.

Theo đó, các đoàn công tác triển khai giám sát rủi ro, đánh giá công tác chuẩn bị của thuế cơ sở, trọng tâm với các nội dung như: Phân loại hộ kinh doanh theo quy mô; triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh; lập danh sách hộ kinh doanh trọng điểm, tập trung đối với hộ kinh doanh có quy mô doanh thu trên 50 tỷ đồng đảm bảo mục tiêu 100% kê khai đầy đủ, đúng thời hạn; khảo sát điều kiện về sổ sách, phần mềm của hộ kinh doanh trọng điểm, tập trung đối với hộ kinh doanh có quy mô doanh thu trên 50 tỷ đồng; tình hình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh (đảm bảo mục tiêu 100% hộ kinh doanh cơ sở vật lý đăng ký và sử dụng, rà soát danh sách và xây dựng kế hoạch triển khai các trường hợp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thuộc trường hợp triển khai hóa đơn điện tử).

Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, giai đoạn 1 các đoàn triển khai khảo sát tại 4 đơn vị thuế cơ sở: Thuế cơ sở 13, Thuế cơ sở 18, Thuế cơ sở 21, Thuế cơ sở 25 và khảo sát trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tại các buổi làm việc và trao đổi trực tiếp, đa số các hộ kinh doanh bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương, chính sách thuế mới và sẵn sàng chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển đổi sang phương pháp kê khai, xử lý hàng tồn kho hay sử dụng sổ sách kế toán… được cơ quan thuế kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và giải đáp cụ thể.

“Với tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế, Thuế TP. Hà Nội triển khai hướng dẫn theo phương châm cầm tay chỉ việc, hỗ trợ từng bước để hộ kinh doanh làm quen, thực hiện thành thạo, qua đó tạo sự chủ động, sẵn sàng cho kỳ kê khai thuế đầu tiên theo đúng quy định”, ông Long chia sẻ.

Việc Thuế TP. Hà Nội tăng cường giám sát rủi ro trong công tác chuẩn bị Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thuế và tăng cường hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong công tác kê khai, nộp thuế từ ngày 1/1/2026, đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế theo quy định, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách của cơ quan thuế.