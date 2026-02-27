(TBTCO) - Trước vướng mắc liên quan đến thủ tục đối với hàng hóa từ nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, Cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn chính thức, qua đó phân định rõ nhóm được lựa chọn miễn thủ tục và nhóm bắt buộc phải thực hiện. Đáng chú ý, mặt hàng bảo hộ lao động hiện chưa có căn cứ pháp lý để xếp vào diện hàng tiêu dùng.

Cục Hải quan ban hành Công văn số 12618/CHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trả lời đề nghị của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan đến vướng mắc thực tế phát sinh. Quan điểm của cơ quan hải quan là không phải mọi hàng hóa đưa vào DNCX đều được miễn thủ tục, đặc biệt với mặt hàng bảo hộ lao động.

Cần làm rõ phạm vi miễn thủ tục hải quan với hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: TL

Theo phân tích của Cục Hải quan, căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP (ngày 28/5/2022), quan hệ trao đổi hàng hóa giữa DNCX và khu vực nội địa được xem là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ một số trường hợp đặc thù.

Đáng chú ý, quy định cho phép không phải thực hiện thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ xây dựng công trình, điều hành bộ máy và sinh hoạt của người lao động tại DNCX. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu đối với các nhóm hàng này.

Tuy nhiên, Cục Hải quan cho rằng, hiện chưa có văn bản pháp luật nào xác định hàng bảo hộ lao động là “hàng tiêu dùng” theo tinh thần Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Vì vậy, đối với hàng hóa là bảo hộ lao động do DNCX mua từ nội địa, về nguyên tắc vẫn phải thực hiện thủ tục hải quan.

Cũng theo Cục Hải quan, khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Thông tư 121/2025/TT-BTC) cũng nêu, chỉ những hàng hóa thuộc diện được lựa chọn không làm thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP mới được miễn.

Cục Hải quan cho rằng, việc chưa có định danh pháp lý rõ ràng đối với mặt hàng bảo hộ lao động là nguyên nhân dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các đơn vị. Do đó, để bảo đảm thống nhất áp dụng, cơ quan này đề nghị Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí tổng hợp, đồng thời lấy ý kiến Cục Đầu tư nước ngoài, đơn vị từng chủ trì xây dựng Nghị định 35/2022/NĐ-CP, nhằm có hướng xử lý chính thức./.