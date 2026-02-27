|Cục Hải quan hướng dẫn xử lý vướng mắc khi triển khai Thông tư số 121/2025/TT-BTCCục Hải quan yêu cầu ưu tiên thông quan nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu
Cục Hải quan ban hành Công văn số 12618/CHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trả lời đề nghị của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan đến vướng mắc thực tế phát sinh. Quan điểm của cơ quan hải quan là không phải mọi hàng hóa đưa vào DNCX đều được miễn thủ tục, đặc biệt với mặt hàng bảo hộ lao động.
|Cần làm rõ phạm vi miễn thủ tục hải quan với hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: TL
Theo phân tích của Cục Hải quan, căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP (ngày 28/5/2022), quan hệ trao đổi hàng hóa giữa DNCX và khu vực nội địa được xem là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ một số trường hợp đặc thù.
Đáng chú ý, quy định cho phép không phải thực hiện thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ xây dựng công trình, điều hành bộ máy và sinh hoạt của người lao động tại DNCX. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu đối với các nhóm hàng này.
Tuy nhiên, Cục Hải quan cho rằng, hiện chưa có văn bản pháp luật nào xác định hàng bảo hộ lao động là “hàng tiêu dùng” theo tinh thần Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Vì vậy, đối với hàng hóa là bảo hộ lao động do DNCX mua từ nội địa, về nguyên tắc vẫn phải thực hiện thủ tục hải quan.
Cũng theo Cục Hải quan, khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Thông tư 121/2025/TT-BTC) cũng nêu, chỉ những hàng hóa thuộc diện được lựa chọn không làm thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP mới được miễn.
Cục Hải quan cho rằng, việc chưa có định danh pháp lý rõ ràng đối với mặt hàng bảo hộ lao động là nguyên nhân dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các đơn vị. Do đó, để bảo đảm thống nhất áp dụng, cơ quan này đề nghị Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí tổng hợp, đồng thời lấy ý kiến Cục Đầu tư nước ngoài, đơn vị từng chủ trì xây dựng Nghị định 35/2022/NĐ-CP, nhằm có hướng xử lý chính thức./.
|Thay vì mở rộng phạm vi miễn thủ tục, Cục Hải quan kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ chính sách để tránh phát sinh rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Động thái này không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc cụ thể mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: tạo thuận lợi thương mại phải đi cùng với minh bạch pháp lý và thống nhất thực thi.