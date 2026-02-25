Nghệ An: Hải quan tham gia phá chuyên án vận chuyển 22 bánh heroin

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, trong đó có Hải quan khu vực XI vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Cụ thể, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại khu vực xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các phương án, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Đào Minh Hoàng.

Đối tượng phạm pháp (áo đen) và tang vật 22 bánh heroin. Ảnh: CTV

Tang vật thu giữ gồm 22 bánh heroin, một xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên biên giới. Đối tượng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận ma túy từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Chuyên án có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, công an các xã thuộc Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng hải quan. Việc hiệp đồng tác chiến kịp thời đã góp phần bóc gỡ mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia./.