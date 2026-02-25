Hải quan đảm bảo dòng chảy giao thương sôi động ngay đầu năm

(TBTCO) - Dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong khi nhiều hoạt động tạm lắng, lực lượng hải quan tại các địa bàn trọng điểm vẫn duy trì ứng trực xuyên Tết, bảo đảm thông quan hàng hoá, hoạt động xuất nhập cảnh nhanh chóng. Với khí thế xuân mới, ngành Hải quan trở lại nhịp vận hành bình thường ngay trong ngày làm việc đầu xuân.

Sôi động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh xuyên Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 dài đến 9 ngày (từ 29 Tết đến mùng 6 Tết), toàn ngành Hải quan nói chung và các chi cục hải quan khu vực trọng điểm biên giới phía Bắc, các cảng biển, cảng hàng không đã ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông suốt.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VI, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lạng Sơn, trong thời gian nghỉ Tết (từ 14/2 đến 21/2/2026), các đơn vị trực thuộc đã chủ động bố trí lực lượng trực xuyên Tết, thực hiện nghiêm chế độ công vụ, bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định.

Ngành Hải quan làm thủ tục nhập cảnh và đón đoàn khách du lịch quốc tế đặt chân đến Quảng Ninh trong ngày mùng 1 Tết năm 2026. Ảnh: HQHG

Trong dịp này, đơn vị đã làm thủ tục cho 57.228 lượt hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn quản lý. Lưu lượng tăng mạnh vào các ngày giáp và sau Tết, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các tổ, đội nghiệp vụ duy trì phối hợp chặt chẽ với biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình.

Cũng trong dịp Tết, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt hơn 10,1 triệu USD. Công tác tiếp nhận, xử lý tờ khai được duy trì liên tục, không gián đoạn, góp phần duy trì chuỗi cung ứng nguyên liệu, hàng hóa ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, yêu cầu xuyên suốt trong dịp Tết là “không để hàng hóa tồn đọng qua ngày”. Mọi phát sinh đều được xử lý kịp thời, bảo đảm hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và tăng cường kiểm soát rủi ro. Tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Không chỉ đường bộ, hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng biển cũng nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu xuân. Tại Quảng Ninh, các đơn vị hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng giải quyết thủ tục cho hàng hóa, phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh trong suốt kỳ nghỉ.

Riêng Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, từ ngày 9/2 đến 17/2/2026 đã làm thủ tục cho 2.780 tờ khai hải quan, tăng 123,83% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 438,71 triệu USD, tăng 83,16%; số thu ngân sách đạt 281,52 tỷ đồng, tăng 284,59%. Đây là những con số cho thấy nhịp độ giao thương sôi động ngay trong dịp Tết.

Đáng chú ý, trong kỳ, đơn vị đã làm thủ tục cho 5 tàu khách với 4.487 hành khách và 2.655 thuyền viên. Ngay trong ngày mùng 1 Tết (17/2), hai tàu khách quốc tế đầu tiên của năm Bính Ngọ cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long gồm Piano Land và Seabourn Encore, mang theo hàng nghìn du khách và thuyền viên.

Toàn bộ thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và hàng hóa đều được thực hiện đúng quy định, không phát sinh vướng mắc. Công tác trực ban, trực tuyến, bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin cũng được duy trì nghiêm túc trước, trong và ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết.

Ở lĩnh vực hàng không, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã triển khai lực lượng thường trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm soát rủi ro, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua đường hàng không.

Vào 11 giờ 35 phút ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết), bộ phận hải quan tại Sân bay quốc tế Vân Đồn đã phối hợp làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay charter RKS69 - G600 từ Siem Reap, Campuchia, chở đoàn hành khách quốc tế đến tham quan vịnh Hạ Long dịp Tết. Thủ tục được xử lý nhanh chóng, đúng quy định, thể hiện tinh thần phục vụ chuyên nghiệp ngay trong những ngày đầu xuân mới.

Mùng 7 Tết, trở lại nhịp vận hành bình thường

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I cho hay, từ mùng 7 Tết, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trở lại nhịp vận hành bình thường, ổn định. Việc duy trì ứng trực xuyên Tết, xử lý kịp thời hàng nghìn tờ khai, bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất nhập cảnh thông suốt đã tạo tiền đề quan trọng cho những ngày làm việc đầu xuân. Doanh nghiệp nhanh chóng bắt nhịp sản xuất, giao thương không bị đứt gãy, hợp đồng thương mại được thực hiện đúng tiến độ.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài cho hay, thống kê trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, (từ 29 Tết đến hết mùng 6 tháng Giêng), hoạt động tại Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục duy trì nhịp độ cao, bảo đảm thông suốt cả xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu hàng hóa. Đơn vị đã làm thủ tục cho tổng cộng 2.193 chuyến bay với 440.363 lượt hành khách xuất nhập cảnh.

Nhịp độ thông quan được duy trì liên tục, thông suốt Kết quả đạt được trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sự chủ động trong điều hành, bố trí lực lượng hợp lý của ngành Hải quan, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa tăng cường kiểm soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính. Nhịp độ thông quan được duy trì liên tục trong suốt kỳ nghỉ đã tạo nền tảng để bước sang những ngày làm việc đầu xuân, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên cả nước tiếp tục ổn định, thông suốt, giữ vững “mạch chảy” giao thương ngay trong ngày đầu năm mới.

Ở lĩnh vực hàng hóa, đơn vị xử lý 127 tờ khai, tổng kim ngạch đạt 65,87 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ đạt gần 1,76 tỷ đồng; đồng thời ghi nhận hơn 10.000 tờ khai qua khu vực giám sát và 245 lượt khách nước ngoài được hoàn thuế giá trị gia tăng, cho thấy mức độ sôi động của hoạt động thương mại, du lịch ngay trong kỳ nghỉ dài ngày.

Bước sang ngày mùng 7 Tết (23/2), nhịp độ hoạt động nhanh chóng trở lại trạng thái cao điểm. Riêng trong ngày 23/2/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho 2.012 chuyến bay với khoảng 46.000 lượt hành khách xuất nhập cảnh; đồng thời tiếp nhận, xử lý 112 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt 71 triệu USD. Kết quả này phản ánh sự chủ động bố trí lực lượng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, tổ chức điều hành linh hoạt, vừa tạo thuận lợi tối đa cho hành khách, doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định, giữ vững “mạch chảy” giao thương hàng không ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng, trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, sau thời gian trực xuyên Tết, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng), công chức và người lao động đã trở lại làm việc đầy đủ, bảo đảm thời gian theo quy định. Các khâu nghiệp vụ nhanh chóng vận hành ổn định, tiếp tục tiếp nhận, xử lý tờ khai, phương tiện, hành khách ngay từ đầu giờ sáng.

Trong kỳ nghỉ Tết dài ngày, đơn vị đã bố trí công chức thừa hành xuyên suốt từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn chi cục đã thực hiện thủ tục cho 113 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó 44 tờ khai nhập khẩu và 69 tờ khai xuất khẩu. Tổng kim ngạch đạt 40,59 triệu USD, gồm 24,51 triệu USD nhập khẩu và 16,08 triệu USD xuất khẩu.

Lũy kế từ đầu năm đến 22/2/2026, tổng số tờ khai đạt 56.505, tăng 15,34% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế đạt hơn 2,625 tỷ USD, tăng 7,17%, cho thấy hoạt động sản xuất, thương mại trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng hải quan đã làm thủ tục cho 1.066 chuyến bay xuất nhập cảnh, gồm 530 chuyến bay nhập cảnh và 536 chuyến bay xuất cảnh, với tổng số 183.671 lượt hành khách (93.509 lượt nhập cảnh, 90.162 lượt xuất cảnh). Hoạt động thông quan được tổ chức thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng, đơn vị làm thủ tục cho 19 lượt tàu nhập cảnh và 21 lượt tàu xuất cảnh, trong đó có 3 tàu du lịch, với 5.276 lượt hành khách. Kim ngạch qua đơn vị đạt gần 550 nghìn USD. Tại cửa khẩu cảng Dung Quất, đơn vị làm thủ tục cho hàng hoá đạt kim ngạch đạt 35,74 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn chi cục, phát sinh số thu 46,3 tỷ đồng trong kỳ nghỉ...