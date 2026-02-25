Vía Thần Tài 2026: Người mua vàng tìm kiếm “giá trị kép” thay vì chỉ tích trữ

(TBTCO) - Giá vàng liên tục neo cao trong bối cảnh nhiều biến động kinh tế toàn cầu, song hành vi mua vàng dịp Tết và Vía Thần Tài đang có sự thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm giá trị tích sản mà còn ưu tiên yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm và ý nghĩa trao tặng đầu năm.

Năm 2025, thị trường vàng biến động mạnh khi nguồn cung khan hiếm và giá liên tục lập đỉnh. Bước sang 2026, giới quan sát dự báo giá vàng vẫn còn dư địa tăng theo xu hướng kim loại quý thế giới, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, tỷ giá, lãi suất và nguồn cung tiếp tục tác động đến thị trường. Song song đó, hành vi tiêu dùng vàng trong nước cũng thay đổi rõ rệt dịp Tết và Vía Thần Tài. Người mua không chỉ tích trữ mà còn ưu tiên sản phẩm đáp ứng nhiều mục đích như làm đẹp, quà tặng và tích sản. Mùa Tết 2026 ghi nhận sự lên ngôi của vàng trang sức 99% với thiết kế đa dạng, trong khi vàng miếng và vàng ép vỉ phần nào chững lại do rào cản giá. Mùa Tết 2026 ghi nhận sự lên ngôi của vàng trang sức 99% với thiết kế đa dạng. Ảnh: Lạc Nguyên

“Nhận thức về vàng - một mặt hàng truyền thống - của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi rất nhanh, từ chỗ cất giữ chuyển sang sử dụng, trao tặng và thể hiện phong cách trong dịp Tết. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sản phẩm và trải nghiệm mua sắm” - đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhận định.

Trong bối cảnh đó, PNJ cho biết đã nghiên cứu thị trường và chuẩn bị kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm Tết Bính Ngọ, Vía Thần Tài 2026 từ nhiều tháng trước. Doanh nghiệp giới thiệu loạt bộ sưu tập đa dạng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và phong cách khác nhau như Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập Nhị Linh Thú, Thiên Mã Đăng Hoa hay Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc.

Các sản phẩm được phát triển theo xu hướng Lifestyle Economy - nơi sản phẩm không chỉ để sở hữu mà còn để trải nghiệm và thể hiện dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, bộ sưu tập Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc mang đến trải nghiệm “túi mù”, cho phép khách hàng mở ngẫu nhiên một trong 5 sản phẩm đại diện cho những lời nguyện ước về tài lộc, tình duyên, công danh, sức khỏe. Hình ảnh linh vật ngựa được lựa chọn làm biểu tượng trung tâm, tượng trưng cho sức mạnh, ý chí bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước.

“Chúng tôi kỳ vọng trải nghiệm “túi mù” này sẽ biến khoảnh khắc mua sắm thành một hành trình nhiều cảm xúc. Người tiêu dùng không đơn thuần chọn một món trang sức vì giá trị vật chất, mà là nghi thức đón nhận vận may đầu năm” - đại diện PNJ nói.

Nhiều bộ sưu tập vàng đa dạng dịp Tết và Vía Thần Tài, hướng đến nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và phong cách khác nhau. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dòng trang sức vàng 99% trọng lượng nhẹ từ 1 - 2 chỉ, hướng đến nhu cầu đeo hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo giá trị tích lũy. Thiết kế thanh mảnh, hiện đại giúp sản phẩm vừa giữ giá trị tích sản bền vững, vừa phù hợp với phong cách của người trẻ.

Ngoài các thiết kế lấy cảm hứng từ linh vật năm Ngọ, PNJ còn khai thác hình ảnh các nhân vật quen thuộc như Mickey, Hello Kitty, Cinnamoroll, Doraemon… nhằm tạo sự kết nối với khách hàng trẻ, đồng thời làm mới phong tục “trao lộc” ngày Tết theo cách gần gũi và sinh động hơn.

Lượng khách mua vàng dịp Vía Thần Tài tăng cao. Ảnh: Lạc Nguyên

Chị Đinh Huệ, 48 tuổi, ngụ phường Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), cho biết đặc biệt ấn tượng với cách PNJ không ngừng thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng, từ Gen Z, dân văn phòng, trung niên đến người cao tuổi. Chị tự nhận mình là khách hàng trung thành, luôn mua vàng PNJ mỗi dịp Tết để vừa cầu may, vừa làm quà tặng cho hai bên gia đình hai bên.

“Năm nay PNJ khiến tôi bất ngờ nhất bởi nhiều sản phẩm và cách mua sắm “bắt trend”. Mua vàng nhờ vậy không còn là câu chuyện giá cả, mà trở thành một trải nghiệm cảm xúc và ý nghĩa hơn” - chị Huệ nói./.