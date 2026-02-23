An toàn được giữ vững, tai nạn giảm sâu

Giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026:

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, song tình hình trật tự, an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được bảo đảm, giao thông thông suốt. Tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với Tết năm 2025, cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Theo Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành, Chính phủ ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, với sự vào cuộc của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND các địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, tình hình giao thông cả nước cơ bản an toàn, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tai nạn giao thông giảm khoảng 29,5% số vụ; giảm 66 người chết (tương đương 24%) và giảm 120 người bị thương (33,8%) so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2025.

Trong những ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông cả nước cơ bản an toàn.

Quyết liệt xử lý vi phạm - yếu tố then chốt kéo giảm tai nạn

Đánh giá của Chính phủ cho thấy, việc Bộ Công an huy động 100% quân số ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, cao tốc, đường thủy nội địa đã góp phần quan trọng giữ vững trật tự, an toàn giao thông. Nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn, chở quá số người quy định… được xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trong dịp Tết vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ và đường thủy; tình trạng vi phạm nồng độ cồn còn phổ biến, thậm chí xuất hiện hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây bức xúc trong dư luận.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội Xuân 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn; tổ chức giao thông hợp lý, linh hoạt điều tiết dòng phương tiện tại các cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hà Nội giữ giao thông ổn định, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao

Tại Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông được duy trì ổn định, các tuyến đường cơ bản thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, du Xuân của người dân. Không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kết quả, toàn lực lượng xử lý 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tổng số tiền xử phạt hơn 9,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn Tết Nguyên đán 2026

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với 1.453 trường hợp bị xử lý. Ngoài ra, các hành vi chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai phần đường, làn đường cũng được phát hiện và xử lý nghiêm.

Về tai nạn giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết, Hà Nội xảy ra 11 vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. So với Tết Nguyên đán 2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 4 người bị thương, một kết quả tích cực phản ánh hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành và tuần tra kiểm soát.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, nhất là trong mùa Lễ hội Xuân 2026./.