(TBTCO) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cả nước xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tính từ ngày 14/2 đến 10 giờ ngày 22/2, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người và làm bị thương 274 người.

So với kỳ nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 154 vụ, giảm 28,79%; số người chết giảm 73 người, giảm 23,2%; số người bị thương giảm 118 người, giảm 30,1%, cho thấy xu hướng kéo giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí.

Hơn 26.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết. Ảnh: TL.

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 378 vụ, làm chết 224 người và làm bị thương 274 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người và 5 người mất tích; trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị và một vụ va chạm trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 giấy phép lái xe; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 26.337 trường hợp, tương đương 34,4% tổng số vi phạm, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải; trên lĩnh vực đường thủy xử lý 58 trường hợp và đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.