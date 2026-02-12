Hà Nội: Tăng cường phân luồng, xử lý vi phạm dừng đỗ để giảm ùn tắc dịp cận Tết

(TBTCO) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng cao, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại.

Áp lực giao thông gia tăng, nguy cơ ùn tắc cục bộ

Càng về những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, mua sắm, vận chuyển hàng hóa của người dân Thủ đô càng gia tăng mạnh. Tại các tuyến phố trung tâm, khu vực thương mại, chợ dân sinh, bến xe và các trục giao thông chính, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông nội đô còn hạn chế, mật độ phương tiện lớn, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, tình hình giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Thực tế cho thấy, chỉ cần một vài phương tiện dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ hoặc gần các nút giao đông phương tiện cũng có thể làm thu hẹp mặt đường, cản trở dòng lưu thông, gây ùn ứ cục bộ, thậm chí kéo dài trên diện rộng.

Đầu nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tình trạng ô tô dừng, đỗ tùy tiện, nhất là tại các tuyến phố có mặt cắt ngang hẹp, diễn ra phổ biến vào giờ cao điểm, được xác định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông tại nhiều khu vực nội đô thời gian qua. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gia tăng va chạm, tai nạn.

Chủ động phân luồng, xử lý nghiêm vi phạm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần chủ động, quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí tăng cường tại các nút giao trọng điểm, các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc cao; đồng thời tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện linh hoạt theo tình hình thực tế.

Dự kiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dịp Tết là rất lớn

Từ 16h ngày 10/2/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã tăng cường triển khai lực lượng tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn phụ trách; phối hợp chặt chẽ với Công an các phường tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, kịp thời giải tỏa các điểm ùn ứ. Bên cạnh việc trực chốt cố định, đơn vị duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi dừng, đỗ xe trái quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng, đỗ sai quy định, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt dịp cận Tết.

Việc tăng cường tuần tra lưu động giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để vi phạm nhỏ dẫn đến ùn tắc lớn. Qua đó, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động giao thông đô thị, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong dịp cận Tết cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện sai quy định; chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các tuyến đường đông phương tiện trong giờ cao điểm. Sự hợp tác, đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông cùng ý thức chấp hành của người dân, kỳ vọng tình hình giao thông Thủ đô trong những ngày cận Tết sẽ từng bước được kiểm soát, hạn chế ùn tắc, góp phần mang đến một cái Tết an toàn, thuận lợi cho mọi nhà.